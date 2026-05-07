北京施壓在台協力者：川習會前絕不能放手軍購條例

周日起，中國再度透過台辦等管道，要求台灣的在地協力者務必壓制「親美派」，川習會前絕不能通過軍購條例。（法新社檔案照）

周日起，中國再度透過台辦等管道，要求台灣的在地協力者務必壓制「親美派」，川習會前絕不能通過軍購條例，務必讓北京在川習會有「創造兩岸和平時刻」的機會，讓美國「打消武裝台灣」的念頭。

讓美「打消武裝台灣」念頭

相關協力者向北京反映，最新的內部民調，提到是否支持通過「完整」的行政院版軍購，有七成的支持。但北京方面卻回應協力者：應該要向台灣民眾說明，戰爭和和平之間，如果台灣人選擇和平，就不應該讓賴清德買武器，台灣如果獲得更多足以抗衡解放軍的武器，只會讓賴清德更有恃無恐，更不願意和北京對話，這會把台灣帶向戰爭危險。

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北京方面表示，他們正以同樣的角度積極向美國政府強調：「習鄭會」以及台灣國會拒絕對美軍購，正是代表台灣人民期待和中國統一，美國不應該賣武器給民進黨，否則只會延緩中國統一的進程，並且引來衝突和戰爭。台灣手上沒有武器，才會願意上談判桌「促進和平」。

此外，北京也表達質疑：上個月十七日，日本軍艦闖入台灣海峽，時間正好是馬關條約簽訂的同日，是對中國人嚴重的挑釁，為何台灣方面友好人士都沒有任何表示？之前說台灣海峽「不應該為外力介入」的鄭主席，應該要有嚴正的表態。

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