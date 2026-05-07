自由日日shoot》立院協商破局最快明表決 立委轟藍版軍購：告訴中共歡迎搶灘

立法院長韓國瑜昨第四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局，最快八日立法院院會就可表決。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜昨第四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局，韓宣布依規定處理。由於草案已逾一個月協商冷凍期，最快八日立法院院會就可表決。針對國民黨等在野版本仍堅持刪除無人機等商購、委製與台美合作等方案，民進黨立委痛批，這意思是告訴中共，台灣的無人機還沒要買，第一波防禦機制還沒建立起來，歡迎你們趁現在搶灘。

匡列金額上限 朝野無法達成共識

立法院外交國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過朝野版本國防特別條例草案，但項目、金額等關鍵條文均無共識，保留送黨團協商。其中行政院版匡列預算金額為一．二五兆元，民眾黨版四〇〇〇億元、國民黨版則是三八〇〇億元＋N。韓國瑜昨第四度召集協商，但朝野對於匡列金額仍無法達成共識，韓最後宣布散會。

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協商開始先就預算匡列上限討論，國民黨立委賴士葆說，國民黨版的「三八〇〇＋Ｎ」的Ｎ應具象化、「就是四二〇〇億」，呼籲民進黨以八〇〇〇金額來做增減；民進黨團幹事長莊瑞雄則強調戰力提升重在整體防護，期望在野黨支持政院版。

藍白嗆綠堅持1.25兆 協商破局元兇

國民黨立委徐巧芯質疑，民進黨堅持一．二五兆不能少，反而成為協商破局的元兇；民進黨團總召蔡其昌回應，國防部多次解釋，為何保護台灣需要這些基本的配備。

民眾黨團總召陳清龍批評，國防部報給國會的軍購金額在一個月內可以相差六百億元，民進黨卻始終主張一．二五兆元的天花板，絕對不能動。國防部長顧立雄立即解釋，國防部不是胡編預算，但在野黨直接將知會國會、發價書等非最終報價寫進條例，「立法技術絕對是不可行的」。

參與協商的民進黨團書記長范雲在臉書提到國民黨總召傅崐萁會中說法。傅說：「我還沒有得到授權講這句話，但是如果執政黨堅持一．二五兆，那是不是我們執行的年限就是一年，所有武器都要到位！」。

范雲抨擊，「這是什麼荒謬的鬼話」她更質疑，傅崐萁所謂「未經授權」，是未經北京授權嗎？

林俊憲批國民黨版：少買防彈背心或少拿武器 二選一

對於國民黨堅持刪除無人機等商購、委製與台美合作等方案，民進黨立委林俊憲說，國防部一．二五兆預算是基於「完整防禦體系」計算出來，從來都不是單點配置。國民黨就算定調八〇〇〇億，本質上就是逼迫台灣在「少買防彈背心」或「少拿武器」之間二選一。他更批說，國民黨現在的意思就是告訴中共，台灣的無人機還沒要買，第一波防禦機制還沒建立起來，歡迎你們趁現在搶灘。

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