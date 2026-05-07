蘇巧慧考察台北港營建土方 李四川基層座談

立法院內政委員會考察台北港收容及暫置營建土方，蘇巧慧出席反映民意。（蘇巧慧辦公室提供）

立法院內政委員會昨日考察台北港暫置營建土方情形，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧表示，減少對八里交通的影響是最重要目標，新北市府應負擔場域及道路維修，並釐清回饋金運作機制及預算編列來源；國民黨新北市長參選人李四川前往五股、林口與基層座談，允諾將以長年的行政經驗，解決區內交通問題。

蘇巧慧說，過去營建廢棄土方處理造成地方環境負擔，在中央協助下，雙北市府協調，透過台北港填海造陸計畫解決短期困擾，但新北要面對交通、揚塵及噪音問題，盼中央、地方合作，保障出入動線安全與污染防治。

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另外，蘇巧慧昨推出「醫界為巧慧加油」系列影片第四集，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵分享蘇巧慧多年來在立法院提升罕病治療環境的努力。蘇巧慧表示，她與基金會共同努力，去年成功爭取廿億元公務預算挹注罕病藥物專款，並促成衛生福利部啟動「藥品給付協議」機制，如當選市長，將貫徹健康平權的理念。

李四川昨在新北市議員陳明義陪同下，前往五股、林口現勘，並與當地里長座談，聆聽地方建設需求，針對新五路塞車及林口聯外交通問題，他承諾未來當選後，將以在中央及地方政府的服務經驗，跨縣市、跨單位研商，強化交通連結，改善塞車問題，提升交通便利性。

李四川提及，先前提出TPASS升級版納入短程高鐵板橋到南港的構想，就是為了改善通勤族的塞車問題，希望整合其他大眾運輸，減少上下班的私人運具。

李四川赴五股、林口與基層座談，現場了解聯外交通問題。（李四川競辦提供）

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