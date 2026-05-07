呂禮詩登共艦 退輔會專案調查

中國媒體「觀察者網」刊登一篇「小艦長」呂禮詩的專訪，呂在訪談中提到，「我深感榮幸能收到國台辦的邀請前往青島參觀」。（圖：擷取自微博）

退役少校、前艦長呂禮詩登上解放軍艦誇「祖國強大」，涉與中共黨政軍有合作行為，陸委會上週表明將依兩岸條例展開調查。知情人士透露，呂是受國台辦邀請前往青島參加解放軍活動，退輔會已成立專案小組調查；陸委會昨日強調，該會已在五月五日正式發函，請退輔會依法查處。

呂禮詩「媚中」言行不斷，去年參加中共九三閱兵，日前在中國青島參觀解放軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」

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據了解，中國媒體「觀察者網」近日刊登一篇「小艦長」呂禮詩的專訪，呂在訪談中提到，「我深感榮幸能收到國台辦的邀請前往青島參觀」。

針對台灣政府將對呂禮詩展開調查，呂對中共官媒「中新網」表示，面對所謂「懲戒」，自己「甘之如飴」，即便遭受制裁，也會繼續前往大陸、繼續講真話，絕不妥協。

林楚茵：呂行徑明顯叛國

民進黨立委林楚茵昨受訪批評，呂禮詩行徑明顯是背叛中華民國，國台辦就是個對台統戰單位，呂難道退役後就敵我不分？軍紀對呂禮詩來講只是自助餐嗎？退役後領著中華民國退休俸，卻忘記真正「祖國」是誰？對於這種退役軍人，一定修法拿掉月退俸。

林楚茵質疑，這一整套統戰劇本，國台辦都已經編排好了。這個統戰劇本就是利用中華民國退役軍人對外宣稱中國強大，弱化國軍對國家主權的認同，甚至利用大外宣營造中華民國軍人都心向共產黨及解放軍，藉此打擊國軍士氣。

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