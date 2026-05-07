美國「商購」也是軍事採購一環 藍委陳永康：攸關「台灣之盾」系統整合

國民黨立委陳永康昨質詢國防部長顧立雄時強調，「直接商售」對美方而言也是軍事採購的一環，更是攸關「台灣之盾」系統整合的關鍵。（圖：取自國會頻道）

「國防特別條例」草案第四度朝野黨團協商未果，國民黨立委陳永康昨質詢國防部長顧立雄時強調，外界常對「商購」有誤解，事實上「直接商售（DCS）」對美方而言也是軍事採購的一環，更是攸關「台灣之盾」能否順利導入當今先進AI科技、完成系統整合的關鍵。

顧立雄回應認同陳觀點 強調不應將商購或商售污名化

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「國防特別條例草案」昨四度協商破局，在野黨所提對案版本仍堅持刪去商售、委製及建構非紅供應鏈、厚植國防產業部分。陳永康在外交及國防委員會質詢時指出，我國許多武器裝備是透過軍售（FMS）取得，但軍售買到的多是硬體裝備。台灣之盾的系統整合需要引進美國現今的AI發展科技，這些若非美軍現役裝備，就無法透過軍售管道取得，必須仰賴直接商售。

陳永康說明，就美國的立場而言，不論是軍售、軍售融資（FMF）、軍援，或是總統特別授權法案（PDA），以及直接商售，全部都屬於軍事採購的援助選項，但在國內卻常將「商購」視為容易產生弊端的特別案例。他指出，二〇二五年美國採用「商售」總額度已經成長並超越了軍售，顯示快速反映先進科技的商售管道已是國際趨勢。

他強調，美軍還沒有用到的先進技術，就是要走商售途徑並經過美國審查。只要在完整的合約框架下，由美國原廠取得出口許可，直接與台灣末端的軍種或中科院對接，且讓律師與會計師團隊全程參與，就能避免過去的弊端。

國防部長顧立雄回應時也認同陳的觀點，強調不應將商購或商售污名化，國防部期盼朝野委員能對軍售、商購或委製建案皆給予支持。

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