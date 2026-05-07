為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美國「商購」也是軍事採購一環 藍委陳永康：攸關「台灣之盾」系統整合

    2026/05/07 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國民黨立委陳永康昨質詢國防部長顧立雄時強調，「直接商售」對美方而言也是軍事採購的一環，更是攸關「台灣之盾」系統整合的關鍵。（圖：取自國會頻道）

    國民黨立委陳永康昨質詢國防部長顧立雄時強調，「直接商售」對美方而言也是軍事採購的一環，更是攸關「台灣之盾」系統整合的關鍵。（圖：取自國會頻道）

    「國防特別條例」草案第四度朝野黨團協商未果，國民黨立委陳永康昨質詢國防部長顧立雄時強調，外界常對「商購」有誤解，事實上「直接商售（DCS）」對美方而言也是軍事採購的一環，更是攸關「台灣之盾」能否順利導入當今先進AI科技、完成系統整合的關鍵。

    顧立雄回應認同陳觀點 強調不應將商購或商售污名化

    「國防特別條例草案」昨四度協商破局，在野黨所提對案版本仍堅持刪去商售、委製及建構非紅供應鏈、厚植國防產業部分。陳永康在外交及國防委員會質詢時指出，我國許多武器裝備是透過軍售（FMS）取得，但軍售買到的多是硬體裝備。台灣之盾的系統整合需要引進美國現今的AI發展科技，這些若非美軍現役裝備，就無法透過軍售管道取得，必須仰賴直接商售。

    陳永康說明，就美國的立場而言，不論是軍售、軍售融資（FMF）、軍援，或是總統特別授權法案（PDA），以及直接商售，全部都屬於軍事採購的援助選項，但在國內卻常將「商購」視為容易產生弊端的特別案例。他指出，二〇二五年美國採用「商售」總額度已經成長並超越了軍售，顯示快速反映先進科技的商售管道已是國際趨勢。

    他強調，美軍還沒有用到的先進技術，就是要走商售途徑並經過美國審查。只要在完整的合約框架下，由美國原廠取得出口許可，直接與台灣末端的軍種或中科院對接，且讓律師與會計師團隊全程參與，就能避免過去的弊端。

    國防部長顧立雄回應時也認同陳的觀點，強調不應將商購或商售污名化，國防部期盼朝野委員能對軍售、商購或委製建案皆給予支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播