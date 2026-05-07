扮共諜白手套3年 馬德帳戶成中方行賄通道

中天前主播林宸佑三年來將自己銀行帳戶以轉帳匯款方式行賄現退役軍人及其他公務員共十一人，成中方行賄資金通道。（資料照）

共吸收11軍人或公務員 交付機密情資換取報酬

中天前主播林宸佑二〇二三年經由網路結識中方滲透集團成員，集團透過網路社群接觸我國軍職人員，並以金錢報酬等方式利誘軍人拍攝投共影片，進而吸收軍人並約定蒐集交付公務軍事機密換取報酬。林三年來將自己銀行帳戶以轉帳匯款方式行賄現退役軍人及其他公務員共十一人，成中方行賄資金通道，但情資不乏「假情報」，中方反被擺了一道。

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疑自認有中天媒體名號當靠山 不避諱使用名下帳戶轉匯賄款

林宸佑在偵查中供稱，他不認識受指示匯入款項的人士，指稱他在二〇二三年間於IG認識暱稱是「Sugar」人士，雙方會進行兩岸議題等約稿合作，該男子匯虛擬幣至他的託管錢包，他再轉為台幣並匯款至指定帳戶。

林宸佑三年來依該集團成員指示，以自己的台新、第一銀等五銀行帳戶，以轉帳匯款方式行賄現退役軍人及其他公務員共十一人，成為中方行賄的資金通道；令辦案人員不解的是，為何林敢毫不避諱使用名下的帳戶？經推測，林可能自認有「中天」媒體名號當靠山，檢調不敢動他。

檢調清查，自去年七月起，「馬德有事嗎？」上傳的影片，如「戳破綠共六大陰招！王義川自導自演閉嘴了，藍爆綠營期約賄選，李進勇禁喊告急翻車」、「台派南方公園超沒梗，謝龍介驚曝賴認錯了」、「萊爾校長逼瘋罷團？綠衛兵再現反智廣場舞？！」等，都有中方在背後指點的影子。

但中方滲透集團所收買的情資也充斥「假情報」。一名任職新北市汐止警分局的陳姓員警有貸款需求，去年六月間在網路認識Sugar，對方要求陳員打探法輪功創辦人李洪志的親屬是否在台灣，但陳員並未認真打聽、也未實際查詢入境紀錄，佯稱「沒有來台灣」；Sugar信以為真，透過林宸佑的帳戶，轉匯二千元給陳員當作報酬。

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