為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    收紅錢當共諜起訴 中天主播林宸佑 求刑12年

    2026/05/07 05:30 記者蔡清華／高雄報導
    前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨偵結起訴求刑12年。（資料照）

    前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨偵結起訴求刑12年。（資料照）

    橋頭地檢署偵辦前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等七人涉犯共諜案，昨偵結起訴。檢方查出，林除了充當白手套行賄軍方人員取得機密，並於去年大罷免期間接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，不法獲利達一五五萬餘元，因此對林具體求刑十二年。

    行賄現退役軍人 取得軍事機密

    橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮偵辦查出，「馬德」林宸佑涉嫌收受中國資金充當共諜，不僅配合中方操作輿論，二〇二三年起以其名下銀行帳戶充當白手套，依中方滲透人員「黃厄蘭」指示，以一萬餘元至廿二萬元不等之金額行賄洪姓等六名現退役軍人，取得軍事機密，經手之泰達幣、匯款，行賄資金高達一五五萬餘元。林於今年一月十七日起被羈押。

    中方提供題材 發布反罷免影片

    檢方還查出，林宸佑於去年大罷免期間，製作「馬德有事嗎」節目，依「黃厄蘭」提供的題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，依影片流量向中方請款，合計獲得七千餘顆泰達幣（換算台幣廿四萬餘元）酬勞，加上林行賄轉匯從中獲利約十六萬九千餘元，林共獲利四十一萬餘元。

    檢方指出，境外勢力透過網路滲透、金錢利誘等吸收軍職人員日益嚴重，已形成國安重大威脅，林宸佑涉犯貪污行賄、反滲透法、洗錢等罪，按各次犯行、犯意各別行為互殊，分論併罰，具體求刑十二年；另被告洪姓等六人身為軍人，也請從重量刑。法院預計今天審理是否續押林宸佑等人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播