收紅錢當共諜起訴 中天主播林宸佑 求刑12年

前中天主播「馬德」林宸佑涉犯共諜案，昨偵結起訴求刑12年。（資料照）

橋頭地檢署偵辦前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等七人涉犯共諜案，昨偵結起訴。檢方查出，林除了充當白手套行賄軍方人員取得機密，並於去年大罷免期間接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，不法獲利達一五五萬餘元，因此對林具體求刑十二年。

行賄現退役軍人 取得軍事機密

橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮偵辦查出，「馬德」林宸佑涉嫌收受中國資金充當共諜，不僅配合中方操作輿論，二〇二三年起以其名下銀行帳戶充當白手套，依中方滲透人員「黃厄蘭」指示，以一萬餘元至廿二萬元不等之金額行賄洪姓等六名現退役軍人，取得軍事機密，經手之泰達幣、匯款，行賄資金高達一五五萬餘元。林於今年一月十七日起被羈押。

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中方提供題材 發布反罷免影片

檢方還查出，林宸佑於去年大罷免期間，製作「馬德有事嗎」節目，依「黃厄蘭」提供的題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，依影片流量向中方請款，合計獲得七千餘顆泰達幣（換算台幣廿四萬餘元）酬勞，加上林行賄轉匯從中獲利約十六萬九千餘元，林共獲利四十一萬餘元。

檢方指出，境外勢力透過網路滲透、金錢利誘等吸收軍職人員日益嚴重，已形成國安重大威脅，林宸佑涉犯貪污行賄、反滲透法、洗錢等罪，按各次犯行、犯意各別行為互殊，分論併罰，具體求刑十二年；另被告洪姓等六人身為軍人，也請從重量刑。法院預計今天審理是否續押林宸佑等人。

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