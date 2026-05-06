《出席建築師公會大會》蘇巧慧：整合專業讓城市更美 李四川：加速都更

出席建築師公會會員大會，李四川（左）表示，將持續推動都更提升市。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，昨天都出席新北市建築師公會會員大會，蘇巧慧說，她帶領的新北隊結合工程、藝術、教育文化等專業，未來若擔任新北市長，將整合不同領域人才，讓城市更漂亮。李四川表示，當選後將秉持工程專業及多年行政經驗，加速都市更新，提升居住安全，並改善市容。

李四川和蘇巧慧錯開時間到場，新北市長侯友宜在台上致詞完畢，輕拍李四川的肩膀說：「我把棒子交給你了。」蘇巧慧抵達時，李四川致詞結束，兩人在入口處短暫交會，並握手致意。

請繼續往下閱讀...

李：公私合作改善危老建築

李四川表示，當前都市更新面臨諸多挑戰，需要官方與民間積極溝通與合作，將持續推動都更，改善危老建築及提升市容，讓城市兼顧「居住正義」與「居住安全」。

蘇巧慧指出，建築師必須整合結構工程、消防、美學與法規，才能成就一棟建築，例如「舊深坑廳」原本是一棟超過八十年歷史的日治紅磚建築，過去面臨頹敗，所幸在建築師公會投入下，修復為兼具歷史底蘊與現代美學的空間，不僅確保建物安全，更將城市的過去與現在重新連結，「建築師不只是蓋新房子，更是縫補地方記憶」。

蘇：擘劃願景爭取市民肯定

蘇巧慧強調，她在立法院十年間，同樣扮演協調各方需求與資源角色，尋求專業解決問題，具備跨領域整合能力，這次她帶領的新北隊，有工程、藝術、教育文化等來自不同領域專業，未來若有機會擔任市長，將匯聚並整合不同領域的人才，爭取市民肯定與信任，攜手為新北市的城市建設與發展共同打拚。

針對媒體最新民調，三十九．六％新北市民屬意李四川擔任市長，三十四．八％支持蘇巧慧。李四川說，民調做為參考，他會繼續走遍廿九區，聆聽基層聲音。

蘇巧慧認為，同一家媒體民調，去年底她與李四川差距有兩位數，如今差距這麼少，看得出來趨勢向上，代表她和團隊走在正確的道路上，市民給予肯定，她將持續努力。

出席建築師公會會員大會，蘇巧慧（右二）強調，將匯聚並整合不同領域的人才，讓城市更美麗。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法