《宜蘭縣長選情升溫》吳宗憲稱林是被勸出來 林國漳籲勿噴政治口水

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨接受廣播專訪時表示，民進黨參選人林國漳是被勸出來的，未來如果當選，縣政決定權不是他。對此，林國漳競辦回應，期盼選戰回歸公共政策討論，用願景贏得認同，而非流於無謂的政治口水。

吳：林當選 縣政無決定權

吳宗憲前天從藍白合民調勝出，昨天就酸競選對手林國漳本來不想選，是被勸出來的，未來如果當選，對於縣政沒有決定權，並批評民進黨為求勝選，違反行政中立，濫用國家資源輔選。

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針對軍購案，吳宗憲重申，他不反對軍購，是反黑箱，希望台灣購買合適武器，要幫人民看緊荷包，避免再發生弊端。

林：討論公共政策 贏得認同

林國漳競辦發言人韓瑩反擊，林國漳一旦決定承擔各界期待與責任，絕對是全力以赴，展現對這片土地未來發展的熱情，吳宗憲在民調勝出隔天，便對林國漳進行影射與標籤化，令人遺憾，宜蘭的進步需要務實規劃，而非政治猜忌。

韓瑩說，林國漳對守護國家安全的立場始終堅定，但吳宗憲對國防態度卻模糊不清，一下說「三八〇〇億+N」與「八〇〇〇億」本質相同，一下又說要等發價書、「不是花大錢就愛國」，說法反覆、立場搖擺。

韓瑩請吳宗憲回歸立委本職，儘速審理預算並支持國防特別條例，保障國家安全；吳身為國民黨發言人，若支持黨主席鄭麗文親中及阻擋軍購的主張，也請勇敢、大聲說出來，不要說一套做一套，欺騙宜蘭縣民。

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