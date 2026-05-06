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    首頁 > 政治

    「選民最支持 為何不考慮我選彰縣長」 謝衣鳯轟黨中央不尊重地方

    2026/05/06 05:30 記者羅國嘉、劉宛琳、張聰秋、黃政嘉／綜合報導
    有意參選彰化縣長、立委謝衣鳯昨受訪砲轟黨中央不尊重地方。（記者羅國嘉攝）

    有意參選彰化縣長、立委謝衣鳯昨受訪砲轟黨中央不尊重地方。（記者羅國嘉攝）

    國民黨彰化縣長人選懸而未決，國民黨主席鄭麗文日前表態將用徵召方式處理。雖遭家族反對，但仍不放棄參選的立委謝衣鳯昨天受訪直言，「我是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮我？」直言黨中央在立法院黨團沒有尊重民意，在地方黨部也沒有尊重縣民的想法，國民黨不信任度就會越來越高。對此，國民黨組發會主委李哲華表示「沒有評論」，國民黨文傳會主委尹乃菁也說不回應。

    外傳謝衣鳯已遭黨中央踢出候選名單，也傳出前立法院長王金平、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美等人力挺新北市副市長劉和然參選。謝對此直言，「我是現在選民最支持的候選人，那為什麼黨中央沒有考慮我？」黨中央在立法院黨團沒有尊重民意，在地方黨部也沒有尊重縣民的想法，這樣國民黨不信任度就會越來越高，希望黨中央去改變自己，才可以贏得選民對國民黨信任度。

    謝衣鳯指出，民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月都已經起跑半年了，希望國民黨可以儘快提名。劉和然昨受訪重申，他個人確定沒有參選的規劃跟意願，強調自己會陪伴新北市長侯友宜在最後兩百多天任期，順利地把市政交給下一棒；彰化縣長王惠美昨天仍未回應，僅強調「做好縣政」。

    國民黨彰化基層人士指出，事情發展到此，只好回到起點，從目前積極表態的四人挑選，包括謝衣鳯、前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章、前考紀會主委魏平政，樂觀是在五月底，也有可能拖到六月。

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