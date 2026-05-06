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    首頁 > 政治

    軍購案藍營無共識 恐拖延至川習會後

    2026/05/06 05:30 記者林欣漢、劉宛琳、陳治程／台北報導
    立法院長韓國瑜今日將再度召集朝野協商，第四度研商國防特別條例草案。（記者劉信德攝）

    立法院長韓國瑜今日將再度召集朝野協商，第四度研商國防特別條例草案。（記者劉信德攝）

    立法院長韓國瑜今日將再度召集朝野協商，第四度研商國防特別條例草案。國民黨團接連兩週召開黨團大會討論，昨仍未對匡列金額達成共識，加上韓國瑜九日至十七日率團訪歐，立院處理國防特別條例草案的時程恐拖延至川習會後。

    部分國民黨立委研判，今日的朝野協商仍不會有共識，因為目前是拿黨版「三八〇〇億元+N」去與院版、民眾黨版協商，但黨內多數是支持提高到八〇〇〇億元；而韓國瑜九日至十七日將率跨黨派立委出訪英法，「川習會」預定在十四日登場，預料軍購案將持續拖延到五月底才會較為明朗。

    立院今天協商是否會有結論？國民黨團目前還沒有定論，也還要與民眾黨團再協商，可能要等到下週才會有眉目；黨內立委表示，大家都想要趕快脫離軍購戰場，但下車時機也很重要，心急吃不了熱豆腐。

    立院人士表示，還是要看今天協商的狀況，藍營有沒有比較確定或是折衷的作法。如果藍白或是朝野有共識，最快八日院會就可以處理；如果沒共識，就看韓國瑜是否要繼續協商，如果八日院會協商，朝野都有共識，就排入議程表決，但依照目前氛圍，恐怕還會延宕一段時間。

    對於軍購案是否在「川習會」後才會確定，立院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君表示，現在不曉得，希望有共識。

    白營支持軍購 「動態調整」預算

    民眾黨團昨表示，只要美方公告的軍購，黨團都同意，預算上限也會視國防部提供的金額做「動態調整」。民眾黨秘書長周榆修接受網路節目專訪時指出，民眾黨目前對軍購的態度與國民黨主席鄭麗文不同（三八〇〇億元+N），基於第二波軍購發價書一定會來的邏輯，民眾黨會先把第二波軍購的數目金額算好，涵括進去。

    周榆修說，只要美國國會通過的軍購案，民眾黨在確認品項後就會給予支持，八〇〇〇億元是目前兩批軍購發價書加總後，約略等於的數目；但商購、委製仍應回歸一般預算程序。

    國民黨團總召傅崐萁則說，黨內各式各樣的版本都有，大家還在民主討論中。金額從頭到尾就不是問題，國民黨最大的共識是一定要有來自美國政府的發價書。

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