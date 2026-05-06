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    首頁 > 政治

    軍購案》不只鄭中央施壓 連CK楊都出手

    2026/05/06 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    不只黨中央和黃復興，與鄭麗文友好的藍營金主CK楊，也動員人馬致電立委支持黨版軍購案。（取自「CK Yang 楊建綱」臉書）

    不只黨中央和黃復興，與鄭麗文友好的藍營金主CK楊，也動員人馬致電立委支持黨版軍購案。（取自「CK Yang 楊建綱」臉書）

    多數藍委未受影響 不希望黨團分裂

    國民黨軍購金額喬不攏，國民黨主席鄭麗文直指多數立委支持黨版三八〇〇億+N、八〇〇〇億是少數，前中廣董事長趙少康質疑「若真是如此，為何黨中央還要動員黃復興打電話施壓立委？」據了解，不只黨中央和黃復興，與鄭麗文友好的藍營金主CK楊（異康公司董事長楊建綱）前天也動員人馬致電立委支持黨版，地方黨部更持續以電話、簡訊攻勢遊說，但多數立委未受影響，反而認為不該因黨中央介入而造成黨團不團結。

    國民黨團在四月廿九日討論軍購案前一天，就有立委接到黨秘書長李乾龍、主席辦公室和地方黨部電話，遊說支持三八〇〇億+N，由於四月廿九日沒有決議，直到昨天黨團大會前，立委持續接到李乾龍、黃復興、地方黨部的電話和簡訊，甚至連CK楊都出手。

    很多立委電話都被打爆

    CK楊年初受國民黨團總召傅崐萁之邀，當面向國民黨立委演講軍購議題，也曾在臉書表態「沒有報價書就暫緩審議，不存在八〇〇〇億、九〇〇〇億的自我設定」。

    據了解，黨部遊說立委是希望昨天的表決投票可以支持三八〇〇億+N的版本，但昨天黨團的氛圍不同於上次的各抒己見，反而是一致決定「不要表決」，多數立委心情未受黨中央影響。

    有立委說，其實支持三八〇〇億+N的人並非多數，有些人是希望跟黨中央整合，有些是受到資深選民壓力。該立委直言，「光看軍購項目就超過八千億元」是誤導，黨部動員打電話去指責不熟悉軍購案的立委，很多立委電話都被打爆，但較資深的立委已司空見慣，甚至看到某些人打來，就知道不要接電話，心情並沒有受到太多影響。

    韓受委屈 黨團成員不能接受

    黨內人士強調，不只黨團自主被封殺，這次立法院長韓國瑜受到委屈，黨團成員也不能接受，反而都轉過來要幫忙韓國瑜，很明顯就是看不下去了，很多立委認為國民黨已經受傷，現在必須找停損點而非硬幹，不管是折衷方案還是跟民眾黨整合都好。

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