檢察總長被提名人徐錫祥遭藍白封殺

立法院長韓國瑜昨宣布投票結果，決議徐錫祥未獲得超過全體立委二分之一同意票，依法不同意為最高檢察署檢察總長。（記者劉信德攝）

徐錫祥尊重立院決定 ︰自己努力不夠

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於本月七日屆滿，總統賴清德提名最高檢主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，立法院昨舉行人事同意權案記名投票。在藍白黨團聯手封殺下，徐錫祥拿到五十張同意票、六十一張不同意票，未達到五十七張同意票門檻，執政黨所提人事案再次遭到否決。

法部︰報請政院轉呈總統 指派代理總長

徐錫祥受訪時表示，尊重大院（立法院）決定，是自己努力不夠。法務部政務次長黃謀信則說，尊重立法院表決結果，為維持最高檢察署業務正常運作及保障人民權益，將循例報請行政院轉呈總統指派代理檢察總長。

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國民黨團昨經黨團大會討論後，決定對新任檢察總長人選投下不同意票。國民黨團總召傅崐萁表示，如果檢察總長沒有辦法獨立的行使職權，完全聽命於賴清德總統、執政者的話，沒有辦法公正獨立行使職權的檢察總長，「我們是沒有任何的期待。」

民眾黨團副總召王安祥則說明，徐被提名人「核心歷練」不足、缺乏「二審檢察長」資歷；且國安局副局長、法務部政次等政務官經歷，任職後恐有司法中立性疑慮，故決議投不同意票。

昨天共有一一二位立委領票，同意票五十張、不同意票六十一張、無效票一張。據悉，國民黨立委王鴻薇投下無效票、民進黨立委吳琪銘則缺席投票。針對無效票一事，王鴻薇說明，是投票不慎，已取得黨團諒解。

對於檢察總長人事案被否決，黃謀信指出，代理檢察總長的權限不因代理受影響，先前也有代理檢察總長循例提過非常上訴。據悉，前法務部長曾勇夫任職於最高檢察署主任檢察官時，曾代理過檢察總長，在他改任法務部長後，檢察總長一職由最高檢察署主任檢察官林偕得代理。

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