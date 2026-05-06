史王高規格接待 為賴重現雙慶大典

史王堅持「再走一次」雙慶活動，為賴總統再放一次煙火。（總統府提供）

賴清德總統搭乘史瓦帝尼國王專機突圍前往當地訪問，讓碰壁的中國跳腳，直批「偷雞摸狗外竄」。惟據了解，史王恩史瓦帝三世不僅全程「高規格」接待，連賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王都堅持「重現」，不只再放一次煙火，還專程從南非請回表演團隊，以具體行動告訴國際社會：台灣是史瓦帝尼重要且珍惜的朋友，兩國關係不會因任何外部壓力而動搖。

總統府昨陸續釋出賴總統離開史瓦帝尼的歡送儀式等相關影音，從歡迎儀式、兩國元首會晤、國宴，一路到結束訪問、離境歡送儀式，處處可見史瓦帝尼的用心。

請繼續往下閱讀...

據透露，恩史瓦帝三世國王日前在國宴上告訴訪團，對於賴總統原訂行程因飛航許可遭取消，未能如期出席國王生日、登基四十週年及國際會議中心開幕等重大慶典，他相當遺憾，因此他堅持在賴總統抵達後，要將重要典禮與慶祝活動「全部重新再走一次」，特別安排軍禮歡迎、傳統迎賓舞、歡迎晚宴與國宴，並由史王親自導覽新建完成的國際會議中心。

最動人的是，史王甚至將參與國際會議中心開幕式的國際級表演團隊，從南非再請回史瓦帝尼演出，讓賴總統得以與王室成員、內閣官員一同觀賞，並為賴總統再度施放煙火秀，充分展現史國對台灣訪團的盛情款待。

另一名訪團成員提到，史瓦帝尼副總理札杜莉在第一天的歡迎晚宴上，也向公主們分享她奉國王之命，搭乘專機赴台邀請賴總統，由於此架專機自啟用以來，不曾用於王室之外的任務，這項創舉也成為席間話題。

史王從南非請回國際級表演團隊，高規格接待賴總統。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法