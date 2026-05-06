預擬北京施壓劇本 國安團隊隨「機」應變

總統賴清德完成非洲友邦史瓦帝尼訪問順利返台。（總統府提供）

總統賴清德完成非洲友邦史瓦帝尼訪問順利返台，國安官員透露，早在宣布「暫緩」出訪時，國安外交團隊已有「北京施壓航經國家取消飛航許可」的預擬劇本，因此我方立即升級安全部署、重新擬定飛行計劃，選用具備更高航程彈性的「四引擎飛機」戒備；中國對回程也確實不罷休，所幸有史國「親兄弟」級的全力協助，讓中國破壞國際規則的計謀無法得逞。

國安官員表示，四月廿二日總統府「暫緩」出訪的聲明，其實就是埋下「事在必行」的伏筆，原因無他，「家門口不容讓人劃紅線」，外交是國際社會成員的基本權利、也是主權的象徵，更是信守對友邦的承諾。

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在總統回程 北京仍企圖施壓

官員指出，我方確認遭撤銷飛航許可的第一時間決定暫緩出訪，是基於確保元首安全的考量，也是嚴守國際法與國際規範。宣布暫緩出訪後，我方隨即啟動相關作業，升級安全部署強度、重新擬定飛行計劃，尤其若再遇到北京設下的「路障」，我方搭乘的飛機必須有餘裕繞行或前往更遠的備降點，因此選用具備更高航程彈性與安全性的「四引擎飛機」，華航在過程中也擔任最重要的技術顧問。

國安官員表示，北京在賴總統返台回程仍不罷休，過去四十八小時動用所有可能管道和力量施壓，企圖故技重施，但史瓦帝尼展現「親兄弟」級全力協助，國王不僅高度支持我方方案，還由副總理親自隨機來台，由於史國是擁有一百多個邦交國的主權國家，讓中共有所顧忌，最終破壞國際規則的計謀也未能得逞。

卓揆︰阻撓出訪黑手在對岸

對於總統賴清德成功訪問史瓦帝尼，並搭乘史國國王專機返台，行政院長卓榮泰昨天訪視國際技能競賽國手及團隊培訓時受訪強調，總統這次的出訪應該給國人很多的驚喜，但對此非常生氣、冷言冷語的就是當初在阻撓總統出訪的黑手，他相信這個黑手，以及在外交競爭的對手都在對岸，國內我們只要有隊友，絕對不要有對手。

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