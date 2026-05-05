鄭麗文酸總統出訪「國際笑話」 民進黨譏：不和中國講同樣話就不舒服

民進黨發言人吳崢挖苦，鄭麗文彷彿不跟中國講一樣的話就全身不舒服。（圖擷取自民進黨YouTube）

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，國民黨主席鄭麗文昨質疑表示，大費周章的結果，換來的是讓國際看笑話，她由衷希望賴總統能早日平安回到台灣，但這樣子的戲碼難道還要一而再、再而三上演嗎？民進黨發言人吳崢反批，鄭麗文彷彿永遠和中國活在同一個平行時空，不同一個鼻孔出氣就全身不舒服。

吳崢：中共打壓的

是中華民國是台灣

鄭麗文說，希望國安會、總統府能好好深思，不要迴避、真正面對問題，二〇二八政黨輪替，就不要再繼續讓中華民國面對這樣子的困境與窘境。這種總統就是要早一點把他換掉，台灣才能得到安寧，中華民國才有尊嚴。

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鄭麗文指出，前總統馬英九當年用心良苦的外交休兵，才是真正能鞏固台灣的邦誼、擴大台灣的國際空間，但馬前總統八年外交休兵取得的重大成果，民進黨不屑一顧，不接受九二共識之後，就看到斷崖般的斷交，非洲本來有好幾個邦交國，現在只剩下一個史瓦帝尼，總統要出訪是百般艱難，是誰把自己變得如此窘迫，被迫逼到牆角。

鄭麗文表示，賴不只是無法過境非洲國家，也無法過境美國，賴總統即將就職滿二週年，是破天荒第一個民選總統無法過境美國，應該要說明及面對。

對於鄭麗文的質疑，吳崢表示，先前面對中共阻撓總統出訪，國人應該要團結，總統是國家主權象徵，中共打壓的不只是賴清德，是中華民國、是台灣、是全體國民。如今賴總統能順利代表國家出訪友邦，深厚外交、讓世界看見台灣，國際友盟接連表達肯定，只有中國氣急敗壞，秀下限唱衰。

吳崢批評，面對賴總統成功突破，國民黨好歹正面肯定吧？鄭麗文偏偏忍不住，不和中國講同樣的話、同一個鼻孔出氣就好像全身不舒服，彷彿永遠和中國活在同一個平行時空。不敢譴責中國打壓，只會檢討自己人，隔了一天跑出來罵賴「國際笑話」，但真正的國際笑話達人，不就是聲稱「普廷不是獨裁者」的鄭麗文嗎？

總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，國民黨主席鄭麗文昨質疑表示，大費周章的結果，換來的是讓國際看笑話，她由衷希望賴總統能早日平安回到台灣，但這樣子的戲碼難道還要一而再、再而三上演嗎？（資料照）

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