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    首頁 > 政治

    出席史王國宴 賴總統：外力介入只讓台史邦誼更鞏固

    2026/05/05 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間三日下午在恩史瓦帝三世國王陪同下參觀國際會議中心。（取自林佳龍臉書）

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間三日下午在恩史瓦帝三世國王陪同下參觀國際會議中心。（取自林佳龍臉書）

    國王、王母允再度訪台 王母：台灣是第二個故鄉

    賴清德總統史瓦帝尼當地時間三日會見王母恩彤碧，並出席恩史瓦帝三世國王的國宴。賴總統表示，國王及王母已答應再次訪台，任何外力的介入，只會讓台史情誼更加鞏固。

    國王陪同 賴參觀國際會議中心

    賴總統三日午間前往王母王宮拜會王母時表示，王母前次訪台距今已十年，誠摯邀請王母再次訪台。王母也回應，台灣是她第二個故鄉，也深刻感受到故鄉在想念她，會盡快回台訪問。賴總統下午則在恩史瓦帝三世國王陪同下，參觀史瓦帝尼國際會議中心（ICC）的展覽與各項設施，並於晚間出席史王國宴。

    賴總統在史王國宴上致詞表示，此行與國王簽署聯合公報、共同見證兩國外長簽署《關務互助協定》，將有助鞏固兩國邦誼，未來經貿及各項合作交流能更進一步發展。他也獲得國王、尤其是王母答應再度訪台。

    賴清德提到，國際會議中心（ICC）是國際級建築，未來勢必成為史瓦帝尼王國地標及南部非洲未來會展產業發展中心，同時也是國際會議的場館，不只具備最現代化的會議廳、會議所需各項先進科技設備，亦融合史瓦帝尼在地文化及藝術家作品。

    賴清德指出，國王勇敢地在各種國際場合為台灣仗義執言，從其對史瓦帝尼各項國政議題的掌握以及對未來發展的藍圖擘劃，都可感受到他的智慧。過去四十年在國王的帶領下，史瓦帝尼有長足的進步，相信未來進步會更加顯著，人民的生活也一定可以更好。

    賴清德期盼，中華民國台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固，兩國人民感情，不會被任何外力干擾。他強調，任何外力的介入，只會讓兩國的情誼更加鞏固，期盼兩國如同一家人共同合作，創造更繁榮、更進步、人民生活更好的國家社會。

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間三日出席恩史瓦帝三世國王國宴。（總統府提供）

    賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間三日出席恩史瓦帝三世國王國宴。（總統府提供）

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