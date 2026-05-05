蘇巧慧出席台北醫院院慶 李四川訪養護中心

國民黨新北市長參選人李四川（前右二）與長輩一起製作母親節賀卡。（記者翁聿煌攝）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧昨與立委吳秉叡到衛福部台北醫院參加五十四週年院慶典禮，蘇巧慧說，她與吳秉叡爭取六十億元經費，為部北增建急重症大樓，期許未來擴充親子醫療量能，造福更多孩童與家庭；國民黨新北市長參選人李四川參訪老人養護中心，將延續市府「醫、動、養」政策，助長輩在地安養。

蘇和吳秉叡 爭取增建急重症大樓

蘇巧慧體驗達文西手臂操作，她驚艷說「新時代真的來了」，她從二〇一六年擔任立委以來，和吳秉叡共同爭取在部北醫院更新設備，增建急重症大樓，預計明年啟用，在新莊、五股、泰山地區甚至更多居民都能受到醫療照顧，對大家都是福音。

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蘇巧慧說，在交通完備、新興產業成長的背景下，大新莊地區人口將持續成長，醫療需求也隨之增加，新北市府已規劃塭仔圳都市計畫有二．八二公頃醫療用地，她期許部北醫院配合未來醫療園區規劃，拓展「親子醫院」量能，未來設立廿四小時兒科急診、一站式產期照護體系與親子友善醫療空間等，照顧更多孩童和家庭。

李四川推在地安老 減少失能失智

李四川昨天前往新店區廣恩老人養護中心參訪，與長輩手作「幸福之籃」康乃馨花藝，預祝大家「母親節快樂」。李四川表示，新北跟台北一樣，六十五歲高齡長輩高達廿％以上，新北市提出「醫、動、養」核心願景，透過醫療資源整合、運動營養輔助及多元化在地安養，建構全齡健康生態系，未來將延續此政策方向，透過公私協力，推動醫養結合、長者動健康，落實在地安老，減少失能與失智。

此外，李四川接受媒體專訪被問及年紀話題，他強調，年齡不是問題，重點在有經驗，要帶給年輕人什麼樣的未來，「假設年輕，但觀念很老、沒經驗，無法帶給年輕人未來，年輕又怎麼樣？」他會提出政策爭取年輕人支持。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右二）體驗達文西手臂操作，她驚艷直呼「新時代真的來了」。（記者黃政嘉攝）

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