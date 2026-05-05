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    首頁 > 政治

    童子瑋指市府能力不足 基捷恐跳票

    2026/05/05 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    針對基隆市長謝國樑談基隆捷運可行性評估，今年底出爐；基隆議長童子瑋批評，基隆市政府三大能力不足，基隆捷運恐跳票。（童子瑋提供）

    針對基隆市長謝國樑談基隆捷運可行性評估，今年底出爐；基隆議長童子瑋批評，基隆市政府三大能力不足，基隆捷運恐跳票。（童子瑋提供）

    基隆市長謝國樑接受平面媒體專訪，提及基隆捷運第二階段議題，他認為，把路線拉到安樂區，有更多民眾一起共用捷運，對未來運量和財務有很大幫助，且有更多捷運聯合開發機會。基隆市議長童子瑋質疑，市府規劃能力、財政能力跟執行力都不足，未來基隆捷運恐跳票。

    針對基捷二階從八堵站到基隆火車站路線，究竟要走台鐵舊路廊八堵路或繞行安樂區麥金路？謝國樑指出，可行性評估今年底會完成，就手邊資料和兩路線的優、缺點討論，幾乎都指向行經安樂區麥金路再到市區，周邊能有更多的捷運開發機會；如果把舊軌道拆除，再重建新的軌道，保守估計恐需七到八年，兩條軌道都無法運作，對基隆交通將造成巨大影響。

    童子瑋表示，基隆捷運的可行性評估已經做過不只一次，唯有完整的方案跟說明，才是市民的期待，但目前基隆市府的規劃能力、財政能力跟執行力都不足，難以期待基捷工程能如期完成。

    童子瑋強調，他支持基隆捷運要經過安樂區，但顯然市府方案專業不足，包含路廊、拆遷、工程等問題都沒辦法解決，他憂心基捷的願景支票無法兌現，未來跳票可能性很高。

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