「藍藍」如何整合 吳宗憲最大考驗

記者游明金／特稿

宜蘭縣長選舉，國民黨立委吳宗憲在藍白合民調出線；對於未來選戰，吳面對的挑戰很多，黨內「藍藍合」遠比「藍白合」困難。吳空降宜蘭參選，沒有陸戰組織，議長張勝德在黨內民調跌破眼鏡輸給吳宗憲，被黨中央「做掉」傳言仍甚囂塵上，引起挺張樁腳不滿紛紛倒戈，如何整合「藍藍」，才是吳宗憲最大考驗。

民調未公開 傳言張勝德被做掉

藍白民調前，陳琬惠大動作將整個民眾黨拉到宜蘭造勢，柯文哲接連進駐宜蘭四天，連打多日空戰。但事實證明，柯文哲被嗆貪污犯，還要「他不要亂了」，個人魅力不再，難引領風騷；且民眾黨在宜蘭無基層經營實力，在藍綠基本盤的宜蘭，無法撼動局勢，輸給吳宗憲實屬必然。

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吳宗憲在藍白合民調勝出後，未來選戰挑戰仍多，包括他不是宜蘭人，空降宜蘭參選，宜蘭人接受度仍待觀察，這勢必是選戰過程操作議題，如何說服宜蘭人，是他要努力的目標。

除了宜蘭人，吳宗憲最大考驗是整合「藍藍」問題，在國民黨內與議長張勝德民調前，就盛傳黨中央屬意吳宗憲，還提出三條件說，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選；且盛傳陳琬惠只願與吳宗憲藍白合，不願與張勝德合。

國民黨初選後，民調未公開，擁有雄厚基層組織的張勝德意外出局，坊間傳言「張是被做掉了」，引起挺張樁腳、議員、社團幹部不滿，近期都紛紛轉向支持林國漳，而且有擴大之勢。空降宜蘭，缺乏基層組織與陸戰能量的吳宗憲，若未能順利整合「藍藍」，這場選戰勢必打得艱辛。

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