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    首頁 > 政治

    林國漳提治水政見 將建10座抽水站

    2026/05/05 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳發表治水政見，承諾增設10座抽水站。（記者江志雄攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳發表治水政見，承諾增設10座抽水站。（記者江志雄攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天發表「宜蘭勁水大縣章」治水政見，提出山、海、平原全流域治水及布建七大水資源處理系統雙策略，承諾增設十座抽水站，並在八年內新增八萬戶污水接管家戶，將全縣污水接管率從現在的三十四％提升到七十五％。

    林國漳指出，山、海、平原全流域治水，治水範圍從山林源頭到海洋終點，形同河川全流域治理，增設溪洲、廍後、壯東、新社、社頭、武淵、武罕、珍珠、大閘門、新馬共十座抽水站，以最小面積、最快退水、最高安全，作為水患治理原則。

    布建七大水資源處理系統方面，宜蘭縣目前污水接管家戶六萬六千六百四十八戶，未來要新增八萬戶，達到十四萬六千六百四十八戶，接管率從三十四％增至七十五％。

    另外，為因應龐大污水處理需求，林國漳力推「水資源中心二加五」計畫，要擴建宜蘭與羅東水資源中心，新增頭城、礁溪、三星、蘇澳及南澳系統，布建為七大水資源處理系統。

    針對宜蘭水環境，林國漳擬定民生、工業、農業用水全處理的水質淨化策略，透過布建七大水資源處理系統、提升家戶污水接管率、灌排分離與嚴格管理，將宜蘭縣河川污染指標（RPI），在八年內降到二以下，符合稍受或未受污染標準，讓水資源獲得永續利用。

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