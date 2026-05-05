軍購之爭》鄭麗文稱挺8000億版藍委是少數 趙少康反嗆：那為何強力動員施壓？

國民黨主席鄭麗文昨表示，挺8000億版的藍委是少數，前中廣董事長趙少康反駁，那為何需要強力動員施壓？（記者陳逸寬攝）

國民黨主席鄭麗文昨表示，立院黨團多數支持黨版「三八〇〇億元+N」，從來沒有動搖，要改成八〇〇〇億元的都是少數意見。對此，前中廣董事長趙少康反駁，如果鄭所言為真，這幾天國民黨就不用強力動員黃復興向黨籍立委施壓，今天根本不需要動員就一定會通過。

賴士葆也打臉鄭：黨團大會一面倒支持八〇〇〇億

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國民黨立委賴士葆昨天也打臉鄭的說法，指四月廿九日黨團大會他全程參加，「我很負責任的講，一面倒支持八〇〇〇億，大於三八〇〇億元+N」。賴還說，主席不在場，為什麼有這樣的訊息？有人「可能沒有跟主席說實話」。

國民黨團四月廿九日召開黨團大會討論軍購案，支持八〇〇〇億元與支持黨版三八〇〇億元＋N的立委各自表述，最後有立委提議「記名投票」，但黨團幹部隨即宣佈散會，國民黨團今日再召開黨團大會，凝聚共識。

趙少康曾指稱，上次國民黨團會議發言支持八〇〇〇億的有十九人，支持「三八〇〇億元+N」的有六人。鄭麗文昨表示，黨團多數支持黨版「三八〇〇億元+N」，從來沒有動搖，要改成八〇〇〇億元的從來都是少數意見，國民黨尊重少數意見，讓大家充分表達。

對此，趙少康反駁說，如果是這樣，那國民黨團在四月廿九日開會時表決就結束了，為什麼要拖？這幾天國民黨就不用強力動員找黃復興打電話，到處對黨籍立委施壓，今天順勢而為就一定會通過。

趙表示，鄭麗文認為這樣是尊重的話，就算尊重。他認為，不需要為了面子講這些沒有意思的話，鄭是黨主席，要怎麼做就怎麼做，祝福她。

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