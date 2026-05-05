彰化縣長人選》國民黨大咖鎖定劉和然 合力勸說

國民黨大咖鎖定新北市副市長劉和然，勸說參選彰化縣長。（資料照）

國民黨秘書長李乾龍昨天向媒體表明，彰化縣長提名人選「本週應有好消息」，被點名呼之欲出的人選是多位國民黨大咖鎖定新北市副市長劉和然，黨內人士表示，儘管劉尚未答應，但大咖們動之以情勸說，黨中央有把握讓劉最終接受徵召返鄉參選，李才會這麼樂觀表達。

劉重申無意願

不過劉和然昨天重申，「我確實沒有參選彰化縣長的意願與規劃」，他祝福在黨內機制下，能順利推出最適合的人選。

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彰化縣長提名人選卡關快半年了，檯面上的人物，從最早宣布的前彰化副縣長洪榮章、前立委柯呈枋、立委謝衣鳯，再到由前國民黨考紀會主委魏平政，以及劉和然，還有陸續被點名的民眾黨主席黃國昌，以及彰化議長謝典霖暗助的前民眾黨立委蔡壁如，人選大爆炸卻遲未拍板。

國民黨人士指出，黨中央評估要守住彰化縣的基本盤，同時有勝選機會，機會很高的人選就是劉和然，政壇傳出包括前立法院長王金平、李乾龍、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美等黨內重量級人士，連日來都對劉「多所鼓勵」。

黨內人士表示，力挺劉和然不止王惠美，包括對王惠美從政之路幫助很大的前立法院秘書長林錫山找上王金平，王金平、王惠美再找上侯友宜，加上李乾龍的屬意人選也是劉和然，王金平、李乾龍、侯友宜、王惠美四人聯合力勸，提出黨中央給予資源協助，讓劉無後顧之憂，藉此消除劉「目前沒有這項選項」的疑慮。

對於提名人選，王惠美不願正面回應；謝衣鳯不予回應；洪榮章表示，該講的都講了，尊重黨中央；魏平政則說，最近他透過管道希望能當面向王惠美請益，若最終劉和然出線，他會退出；柯呈枋重申回歸制度，用民調決定。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田受訪表示，彰化縣長提名人選有五人，「劉和然是選項之一」，最後誰能出線，那是黨中央權責。蕭也說，黨中央有其高度與考量，提名不只看時間早晚，更在於人選慎重與後續整合跟輔選能不能順利。

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