執行3800億+N？ 鄭：當然，開什麼玩笑

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨團預計今日再召開黨團大會，凝聚共識。對於黨版「三八〇〇億元+N」是否一定要執行？國民黨主席鄭麗文昨天說：「當然，開什麼玩笑」、「如果大家有壓力，就把這個鍋甩給我，我來頂住這個壓力」。

「我來頂住這個壓力」

鄭表示，國民黨從頭到尾軍購的立場從來沒有改變過，她從來沒有在軍購上改變立場，這是原則問題。原則就是通過美國官方的認證、發價書來，所以她說八〇〇〇億元當然也可以，黨版「三八〇〇億元+N」的+N就是後面來的軍購並沒有要反對，三八〇〇億不是最後的數字，不要一直有錯誤的訊息稱她改變立場。

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鄭麗文說，民進黨政府主張編列八年一．二五兆元國防特別預算，沒說任何內容、項目，國民黨不可能空白授權。她尊重黨團自主，但對於重大的國家政策、攸關國防安全的重大預算，國民黨必須要有一致的態度與立場，所以黨版在黨團充分討論之後通過「三八〇〇億元+N」。加N的意思是不管有幾批軍購，只要是美國完成官方程序，發價書來到台灣，就立刻進入立法院審查，絕對不會有外界擔心的延宕及阻擋。

鄭麗文表示，目前看到只有第一批美國軍購案發價書，很多人說第二批軍購發價書很快就會來，「既然馬上就來了，那就不急」，因為國民黨已經公開、私下答應，等美國正式發價書來，一樣會立刻啟動立法院的審查程序，不會有任何延宕及問題。

鄭麗文強調，為什麼要急著在美國都還沒有完成程序的時候，急著編到八、九千億，不明不白多出的四〇〇〇億元到底是給誰？現在台北已經軍火商滿天飛，都在遊說商購，這多出來的四〇〇〇億元真的是對美軍購的嗎？她不相信民進黨政府，不可能空白授權。

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