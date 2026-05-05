上週黨團大會多數支持八千億版》賴士葆：有人「可能沒跟主席說實話」

國民黨立委賴士葆。（資料照）

立法院長韓國瑜六日將再度召集朝野協商，研商國防特別條例草案，國民黨內部仍未對匡列金額達成共識。黨中央堅持黨版「三八〇〇億元+N」，但部分藍委支持匡列八〇〇〇億元，國民黨團預計今日召開黨團大會凝聚共識，儘管黨主席鄭麗文昨稱，黨團多數堅持黨版「三八〇〇億元+N」從來沒有動搖，但據掌握，此為黨中央沙盤推演的數字，實際上多數藍委仍支持八〇〇〇億元。

國民黨團四月廿九日討論軍購案，支持八〇〇〇億元與支持黨版「三八〇〇億元＋N」的立委意見紛歧；前中廣董事長趙少康上週指稱，國民黨團會議發言支持八〇〇〇億元的有十九人，支持黨版的有六人，後來傳出支持黨版的有十六人。

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但據了解，十六人為黨中央沙盤推演的數字，實際支持黨版的藍委「兩隻手數得出來」。支持八〇〇〇億元的藍委，除了發言的十九人，還有近十人也支持但未表態。

當天全程參加黨團大會的立委賴士葆表示，要參選縣市長的包括高雄柯志恩、雲林張嘉郡、彰化謝衣鳯，當天都支持八〇〇〇億元，支持「三八〇〇億元+N」的有屏東蘇清泉、竹縣徐欣瑩等。不過，很清楚支持八〇〇〇億元是大於「三八〇〇億元+N」的，所以才沒有表決。賴還說，主席不在場，為什麼有這樣的訊息？有人「可能沒有跟主席說實話」。

賴士葆指出，這幾天黨中央動員，黃復興打電話給藍委施壓，今天表決結果會怎麼樣不知道，但他希望黨團還是要自主，黨團自主的方式就是透過表決，把意思表達出來。

多位國民黨即將參選縣市長的立委，昨天均不願對軍購版本表態。國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲昨表示，上週黨團大會沒有討論出結論。國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣表示，韓國瑜院長與他基於議事中立，會尊重朝野各方的協商結論。

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡表示，今天會在黨團大會最終表決時做決定，一定會選擇對國家及人民最有利的方案。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介表示，支持軍購，版本依黨團共識後決定。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩指出，黨團最後版本還沒定案，她一定會在過程中充分轉達民眾的實際意見。國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉辦公室表示，「不會對此案發表意見」。

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