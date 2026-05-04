蘇巧慧︰新北隊準備好了 李四川︰努力接棒

國民黨新北市長參選人李四川（左）幫92歲阿嬤洗腳。（記者賴筱桐攝）

假日行程滿檔 蘇參加桐花祭健行、為小朋友講故事 李替92歲嬤洗腳、參拜宮廟

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川，昨天都行程滿檔，蘇巧慧參加健行活動，也化身「水獺媽媽」與親子分享繪本故事，她強調，「新北隊準備好了」，每位參選人都是最好的選擇；李四川出席母親節活動表示，他會全力以赴，接下市長侯友宜這一棒。

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蘇︰新北隊每位都是最好的選擇

蘇巧慧一早參加土城桐花祭健行活動，受到熱烈歡迎，沿途民眾高喊「凍蒜」、「市長加油」、「巧慧加油」，爭相握手及合影。蘇巧慧表示，感謝市議員廖宜琨、彭一書與市議員參選人吳昇翰出席活動，新北隊團結努力，接觸更多選民，盼用充滿活力的態度告訴大家，「新北隊準備好了！每個參選人都是最好的選擇」。

蘇巧慧在分享繪本故事的行程提到，這幾年她有機會得到大家疼惜，為新北服務，她心懷感恩，昨天行程滿檔，到三峽參加媽祖遶境、到樹林打棒壘球，再到板橋和「小水獺」粉絲說故事，未來不論她在什麼樣的位置，都會繼續講故事給小朋友聽；若有機會擔任新北市長，她將努力打造友善育兒環境，讓小朋友安心快樂長大，成為爸媽的神隊友。

李四川昨走訪五個行政區，參與母親節活動及參拜地方宮廟，深入基層聆聽民意。他出席土城區「孝親沐足感母恩」活動，為一名高齡九十二歲阿嬤洗腳，也和婆媽們一起跳健身操，扭腰擺臀，跳得滿頭大汗。李四川說，工程建設可以讓城市變大，但母親的愛可以讓城市變偉大。

李四川談到，競選團隊已經陪他跑了近二個月，他會努力全力以赴，接下侯友宜的這一棒，他也了解對手蘇巧慧，「她也會努力來接蘇縣長的這一棒，所以我們各自努力」。

李︰TPASS納高鐵 反映市民心聲

李四川日前提出基北北桃TPASS通勤月票加價搭乘高鐵的構想，引發學界質疑，短途通勤者恐排擠長途旅客與商務客。李四川表示，這項政見反映市民心聲，早上尖峰時間捷運必須等二、三班車才能坐上去，從板橋到南港，搭乘高鐵價錢跟捷運差不多，他才會提出TPASS納入高鐵，如果從板橋到南港市民不要開車，可紓解上、下班車潮，專家委員的意見他會納入評估後再提出政策。

李四川昨也到中和受鎮宮祈福，爭取信眾支持。他說，年底要回新北和大家共同打拚，里長是在基層發現問題的人，未來當選新北市長，會與里長們緊密配合，推動基層建設。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間穿白背心）與新北隊「小雞」參與土城桐花祭活動。（記者黃政嘉攝）

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