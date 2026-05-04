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    首頁 > 政治

    總統訪非 童子瑋：台灣堅持走向世界

    2026/05/04 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    賴清德總統二日搭乘專機，突破中國封鎖，成功抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，台灣身為海島國家，就是要不斷突破、前進，走出國際和世界，讓更多人看見台灣，這就是「堅持走向世界」的海洋精神。

    基隆市長謝國樑表示，尊重總統出訪相關安排，期盼中華民國擁有更寬廣外交空間。

    童子瑋強調，賴清德總統突破外交封鎖，成功出訪國際友邦史瓦帝尼，是重大的外交突破，讓所有台灣人民都非常振奮。

    童子瑋談到，他五月將投入中華籃球協會理事長選舉，日前舉辦籃球見面會，他邀請前總統蔡英文、籃協秘書長李雲翔及兩位台籃傳奇陳信安、錢薇娟，共同祝賀剛獲得全國好成績的銘傳國中選手，期間與蔡英文談到體育外交話題。

    童子瑋指出，外交的打拚就像球場奮鬥一樣，都要堅持跟努力，他未來將加速籃協改革，推動職籃整併，提升台灣籃球水準，爭取中華隊在國際的好成績，並在國際籃球總會（FIBA）站穩腳跟、取得一席之地。

    他認為，體育也是台灣被看見的另一種方式，如果在國際賽場上打出好成績，就能讓更多人了解台灣的故事、困境和挑戰，進而爭取國際社會認同，這不只是台灣人的精神，更是基隆人代代相傳的DNA。

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