總統出訪邦交國 何欣純、江啟臣肯定

國民黨台中市長參選人江啟臣（左一）到豐原市第一市場發送母親節小物。 （江啟臣提供）

民進黨台中市長參選人何欣純到大肚合興宮，參與趙子龍文化季活動，國民黨台中市長參選人江啟臣到豐原市第一市場發送母親節小物，兩人都發言肯定總統賴清德出訪邦交國史瓦帝尼，何欣純呼籲台灣團結加油、絕不放棄走向世界，江啟臣稱所有為中華民國拚外交的，都應給予肯定與祝福。

昨天是勞動節連假最後一天，藍綠台中市長參選人持續勤走基層爭取支持，何欣純與合興宮主委黃金旺、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、藍委顏寬恒、在地台中市議員張家銨及無黨籍議員林孟令等人一起騎單車，何欣純說，趙子龍文化季傳承歷史文化，讓地方越來越興盛。

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何欣純力挺賴清德出訪史瓦帝尼，她說，台灣團結加油走向世界，每一分良善力量是台灣人不可剝奪的權利，也是對世界許諾，而台灣面對挑戰，要以決心和努力克服一切，面對打壓不公，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

江啟臣昨天由國民黨台中市議員陳本添、邱愛珊及市議員參選人連佳振陪同，前往豐原第一市場發送母親節小物，江啟臣強調，母親節的感謝對象，不僅限於傳統媽媽，社會上有許多父兼母職的爸爸、隔代教養的祖父母，甚至是身兼母職照料弟妹的哥哥姊姊，這些角色同樣承擔守護家庭重任。

江啟臣表示，賴總統順利抵達邦交國史瓦帝尼，針對所有為中華民國拚外交的，都應給予肯定與祝福，並希望賴總統這次出訪能夠順利圓滿。

民進黨台中市長參選人何欣純（右四）昨到大肚合興宮參與趙子龍文化季。 （何欣純團隊提供）

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