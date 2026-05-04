日本自民黨青年局 到故宮南院看國寶

日本自民黨青年局到訪故宮南院，用手機拍下翠玉白菜等文物。 （記者林宜樟攝）

日本自民黨青年局長平沼正二郎率領國會議員及JC日台友好之會成員共十五人訪台，昨到嘉義縣進行藝術文化交流，參觀國立故宮博物院南部院區，到新港鄉海賊庄休閒農場欣賞馬賽克磁磚工藝，日本國會議員看到翠玉白菜等國寶文物，驚嘆連連。

平沼正二郎等由擔任民進黨青年局長的立委陳冠廷、副局長立委黃捷、蔡易餘等邀請到訪嘉義縣，深化台日友好關係；上午參觀故宮南院「人氣國寶展」、「翰墨空間」及「地緣政治的國際萬象」國際特展，由日文導覽員全程解說；下午到海賊庄休閒農場由工藝師謝東哲導覽在地工藝文化，體驗嘉義農村特色。

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陳冠廷說，故宮南院收藏的文物不僅來自中華文化，還呈現如日本、韓國及印太區域的亞洲文化，歡迎未來日本來台進行經貿交流時，能有更多藝術文化交流。

平沼正二郎說，他曾到訪台北故宮，但因行程緊湊僅停留十分鐘，因此很期待參觀典藏亞洲文物的故宮南院；過去訪台是與台灣政要在國際情勢、經濟層面做交流，這次是自民黨青年局成立超過五十年首次到訪嘉義縣，更是首次的藝術文化交流。

故宮南院處長彭子程說，故宮南院與東京國立博物館、大阪市立東洋陶瓷美術館等日本重要博物館均有重要的學術交流及展覽合作，南院二館國寶館預計二〇二八年開館營運，將呈現新樣貌，歡迎各界再次到訪。

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