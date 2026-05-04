搭乘史王專機是權宜之計 學者：原機返台是途徑之一

賴清德總統與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）擁抱。（總統府提供）

總統賴清德以搭乘史王專機直飛的途徑，突破中國封鎖，成功出訪史瓦帝尼進行國是訪問。政大政治系兼任教授嚴震生昨認為，賴總統此次搭乘史王專機的做法是權宜之計、美中不足；他也分析，總統回國主要有兩種途徑，分別為搭乘同架專機返台，與搭乘民航客機經歐洲等地轉機回台。

嚴震生受訪指出，我國元首過去訪問邦交國，都不需如此保密，即便是前總統陳水扁當年的迷航之旅，大眾事前也知情目的地為何，僅過境點成謎。這次總統賴清德出訪是面對特殊狀況的權宜之計，美中不足，若賴未來任內能有機會搭乘總統專機訪問史國，就可算是有更多突破。

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至於賴清德從史瓦帝尼回國的路徑，嚴震生分析主要有兩種，一是搭乘史王專機原機返台，二是採取外交部長林佳龍上週以總統特使身分訪問史瓦帝尼的模式，搭乘民航客機從歐洲等地轉機返台。

外交部次長吳志中透過社群媒體指出，本次總統賴清德出訪採取「秘密抵達然後宣布」（Arrival then Announce）的元首出訪「ATA模式」，過去美國總統川普、美國前總統拜登、歐巴馬、小布希等人，都曾以類似模式出訪。不過，嚴震生認為，川普、拜登等人採ATA模式出訪，多是去戰區勞軍，行程若曝光恐有安全疑慮，賴清德本次是出訪沒有安全疑慮的邦交國，不能相比。

但嚴震生也強調，史瓦帝尼是特別的情況，除梵蒂岡外，我國其餘十個邦交國都位於中南美洲、太平洋，過了國際換日線，到了西半球，都是川普「唐羅主義」的勢力範圍，中國不會想要在西半球展現自身意志。

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