總統訪史 卓：非常好的開始

賴總統抵達史瓦帝尼與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）一同接受軍禮歡迎。（總統府提供）

總統賴清德突破層層外交封鎖，抵達友邦史瓦帝尼進行國是訪問。行政院長卓榮泰昨表示，希望這次出訪能成為我國走向國際空間的典範，並在未來透過更多努力，讓總統、國家各級幹部都能正正當當、勇勇敢敢的走向全世界。

卓榮泰說，賴總統這次出訪是「非常好的開始」，未來希望能經過更多努力，讓總統、國家各級幹部都能正正當當、勇勇敢敢的走向全世界。衛福部長石崇良也說，我國與史瓦帝尼多年前就持續進行醫療合作，北醫大團隊協助該國進行臨床服務、人員訓練等，近兩年協助該國整合掛號、診間及藥品系統，反應相當良好，我國也進一步持續推動該國使用國際標準病例格式。

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涉外人士昨受訪表示，因中國施壓，非洲三國塞席爾、馬達加斯加、模里西斯取消賴總統專機的飛航許可，這種在國際民航慣例極為罕見的干預手段，當時即引發國際質疑「飛航安全武器化」的聲浪，以及全球媒體的高度關注。

涉外人士表示，賴總統抵達史瓦帝尼後，美聯社、路透社、法新社、彭博等國際主流媒體也相繼報導。事實證明，當中國試圖圍堵台灣，卻反而在政治與輿論上將台灣推向焦點，「台灣越是被打壓，越會堅定自信地站上世界舞台」，中國不僅無法讓台灣在國際上消音，反而讓世界看清楚是誰在破壞國際規範。

此外，陸委會副主委沈有忠昨發文指出，賴總統代表中華民國順利出訪，讓中共大地震、玻璃心碎滿地。總統出訪證明，中共的一中原則只是自欺欺人。國人此刻應該團結，認清中共一中論述目的只是消滅我國家主權，更不應淪為配合中共做為傷害台灣自由民主的工具。

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