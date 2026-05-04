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    首頁 > 政治

    確保運作零時差 賴跨海視訊國安團隊

    2026/05/04 05:30 記者陳昀／台北報導
    總統與隨行的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺，以及國安會副秘書長趙怡翔等人，在史瓦帝尼的會議室內神情專注。（總統府提供）

    總統與隨行的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺，以及國安會副秘書長趙怡翔等人，在史瓦帝尼的會議室內神情專注。（總統府提供）

    總統賴清德正於非洲史瓦帝尼王國進行國是訪問，他昨與國內的國安團隊視訊會議，聽取最新安全簡報；總統強調，對於國內的情勢與區域安全執政團隊不會有絲毫懈怠，會確保政府的運作、國家的安全及國際局勢的應對都能順暢運作「零時差」。

    根據總統府釋出畫面，賴清德與隨行的府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺及國安會副秘書長趙怡翔等人，在史瓦帝尼的會議室內神情專注；視訊另一端的台灣，則由國安會秘書長吳釗燮、國安會諮委劉得金、國防部長顧立雄與國安局長蔡明彥等國安團隊成員坐鎮。

    賴清德在臉書發文表示，這幾天，他在友邦史瓦帝尼進行國是訪問，對於國內的情勢與區域安全，執政團隊也不會有絲毫懈怠，​稍早他與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。

    賴清德強調，這場視訊會議不僅是為了掌握動態，更是要確保其出訪期間，政府的運作、國家的安全及對國際局勢的應對，都能保持零時差的順暢運作，感謝所有國安團隊的辛勞，「無論在國內還是國外，守護台灣的民主、自由與主權，是我們共同的使命。」

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