史王：續堅定支持台灣國際參與

總統賴清德與史王簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值。（取自總統府）

總統賴清德正於非洲友邦史瓦帝尼王國進行國是訪問，當地時間二日與恩史瓦帝三世國王簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值。恩史瓦帝三世表示，台灣一直是史瓦帝尼真正的朋友與夥伴，對史國經濟與社福的貢獻不勝枚舉，史國將持續堅定支持台灣的國際參與。

賴總統抵達滿都樓國際會議廳後，與恩史瓦帝三世國王共同登上受禮台接受軍禮歡迎，隨後展開雙邊會談，並見證「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」簽署儀式。接著，兩國元首簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值，並在追求和平、穩定及永續繁榮之共同願景下，持續深化雙邊關係。

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賴清德指出，史王四十年來領導史國經濟起飛、國家社會各項基礎建設進步，對人民的照顧也更加周延，他欽佩國王打造戰略儲油槽的遠見，從近日的中東戰爭更可看出此對史瓦帝尼的重要性。此外，打造「台灣產業創新園區」（TIIP），是國王期盼繼續發展經濟，讓人民能夠生活得更好；推動醫療智慧化來提供更好醫療服務，更彰顯國王對人民的愛心。

賴清德表示，希望此次國是訪問有機會參訪這些重大計畫，他要以行動給予國王全力支持，也期盼未來兩國能共同努力，讓這些對史瓦帝尼發展、對人民照顧更周到的計畫都能順利完成。

恩史瓦帝三世致詞表示，非常高興歡迎賴總統率團到訪進行國是訪問，真實體現台灣與史瓦帝尼之間深厚的友誼與夥伴關係，期盼兩國邦誼更加鞏固並持續強健。他也感謝賴總統先前雖未能親自前來參加慶典，仍派遣特使外交部長林佳龍率團致賀。

史王：台灣對經濟與社福貢獻良多

恩史瓦帝三世提到，史瓦帝尼王國的人民一直很期盼國家邁向高度發展，過程中，感謝台灣始終是真正的朋友與夥伴，不僅對史國經濟貢獻良多，也在國際會議中心（ICC）、鄉村電氣化、供水系統，婦女及青年賦權、農業活動等領域提供諸多援助；同時，許多台灣投資者積極參與史國各項發展，「台灣產業創新園區」、戰略儲油槽等，都是相當重要的計畫。

恩史瓦帝三世強調，台灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他要代表史國人民誠摯感謝台灣持續給予支持，史瓦帝尼也會持續堅定支持台灣的國際參與。

外交部長林佳龍四月廿五日甫以總統特使身分訪問史國，上週再度陪同總統來到史瓦帝尼，他昨在臉書表示，看見史王以更盛大陣容與軍禮歡迎，他心中非常感動。

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