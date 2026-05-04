「越不好選 越需要有人承擔」 林月琴將選苗栗市長

民進黨立委林月琴將被徵召參選苗栗市長，她強調越不好選，越需要有人願意承擔。（資料照）

行政院長卓榮泰昨出席牙醫活動時透露，民進黨立委林月琴已被徵召參選苗栗市長。據悉，民進黨內仍在進行徵召林月琴參選苗栗市長的黨內程序，而林先前也已與兼任民進黨主席的賴總統會面。她昨受訪時說，苗栗市是她的故鄉，希望能以她的社福、長照專業，把公共資源用在市民身上，讓大家覺得苗栗是可被期待的，儘管沒有選舉過，但這一場仗會好好地把它打下去。

林月琴表示，她是民進黨不分區的社福專業立委，也是苗栗出生長大的孩子。如果黨有需要、鄉親有期待，她願意用自己的社福專業，回來面對苗栗市最實際的生活問題：長輩怎麼被照顧？年輕人怎麼安心工作？爸爸媽媽怎麼顧老又顧小？公共資源怎麼真正用在市民身上？

請繼續往下閱讀...

願用社福專業 面對鄉親最實際的問題

「苗栗不能被失控的財政拖著走！」林月琴認為，苗栗需要能和中央連結、把錢花在刀口上、把人放在心上的政府，民進黨願意徵召，看重她在中央的經驗，她很感謝。

此外，林月琴提及，民進黨苗栗縣長參選人陳品安是非常優秀、也很懂地方需求的縣長參選人，未來如果有機會和陳一起為苗栗打拚，相信會很有意義，「我們都知道，苗栗不好選，但越不好選，越需要有人願意承擔。我相信願意努力、願意改變，苗栗就會有新氣象。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法