中配參選公職將連線查核》 繳回除籍證明滿10年 才能參選

為避免中配李貞秀非法就任立委事件重演，知情官員受訪表示，未來移民署的資料會與戶政連線查核，中配必須除籍證明繳回滿十年才能參選公職，今年九合一地方選舉適用。（資料照）

為避免中配李貞秀非法就任立委事件重演，陸委會日前核釋兩岸條例設籍規定，未來將由移民署向中選會提供中配「喪失中國原籍證明」資訊。知情官員受訪表示，未來移民署的資料會與戶政連線查核，中配必須除籍證明繳回滿十年才能參選公職，今年九合一地方選舉適用。

今年九合一地方選舉適用

李貞秀二〇二五年三月才赴中辦理戶籍註銷並取得證明，但二〇二四年一月立委選舉投票及更早之前登記為候選人時，仍擁有中國戶籍，依法不得參選，但中選會僅看有無我國身分證便讓她登記，後續衍生立委參選資格爭議。

請繼續往下閱讀...

陸委會日前已核釋兩岸條例第廿一條有關在台設籍十年的規定，明定必須完成繳附喪失中國戶籍證明給主管機關後屆滿十年，才能登記為公職候選人。

熟稔兩岸法律的官員指出，兩岸條例第廿一條明定，取得定居滿十年才能參選，而且必須是單一戶籍滿十年，有些中配在兩邊都有戶籍，只要她擁有中國戶籍，法律上就不具備台灣身分，也不符合參選公職的資格。

「把註銷中國戶籍證明拿回來交給移民署時，才是設籍起算點！」官員強調，這次因為李貞秀的事，顯然選務機關有一些查核漏洞，以後移民署必須向中選會提供中配「喪失中國原籍證明」資訊，要與戶政連線才不會有問題。

官員說明，選務機關以前只看身分證，就讓未完成除籍的中配登記參選，相關單位有要求在戶籍謄本加註放棄中國戶籍的時間點，要在戶籍謄本呈現出來，後來也要求戶政系統要移民署資料連結，這樣立即就可以連線查出來。

他強調，主管機關去年有要求約一．二萬名在台定居的原中國籍人士補繳除籍證明，許多雙重戶籍的中配和李貞秀一樣，後來才回去中國補辦，所以設籍起算點是繳回證明之時，去年才放棄中國戶籍的這批中配，因為僅設籍一年多，是不具備參選資格的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法