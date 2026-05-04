指鄭用人紅統、內鬥型 綠：國民黨走向一言堂

國民黨副主席季麟連（右）上週在中常會揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發軒然大波。（資料照）

國民黨主席鄭麗文去年上任之初，曾盛讚她任命的四位副主席是「老幹新枝」，然其中三位副主席蕭旭岑、李乾龍、季麟連等人卻陸續爆發爭議。民進黨立委吳思瑤昨直言，從鄭的人事任命可見她欠缺包容性、相對保守且用人單一，更是「逢中必舔」的中共領導人習近平路線；而蕭、季兩人的「內鬥型」性格更讓國民黨走向一言堂，讓黨內的歧異極大化。

鄭所派任四位副主席包含，李乾龍、季麟連、蕭旭岑、張榮恭。先是蕭旭岑捲入馬英九基金會的人事風暴，被馬辦指控違反「財政紀律」；到李乾龍追蹤器的羅生門事件，最後則是為軍購案在中常會揚言開除立法院長韓國瑜黨籍的季麟連，四位副主席就有三位爆發不同爭議。

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三副主席接連出包

吳思瑤指出，從上述副主席的人事任命來說，可以看到鄭麗文的政治性格非常欠缺包容性、相對保守且用人單一；這幾位副主席的同質性也很高，都反映在「紅統」的價值，並向中國極度靠攏，印證鄭麗文的路線就是習近平的路線。尤其蕭旭岑、季麟連都屬「內鬥型」，沒法幫她整合黨內的意見，反而讓黨內歧異越來越嚴重，意味國民黨已經走向了一言堂。

「若連黨內的意見整合都出問題，如何與社會對話？」吳思瑤強調，台灣社會就是多元與包容，這些人只搞內鬥，國民黨整體便喪失了和社會對話的能力。

吳思瑤也提及，她甚至覺得國民黨團總召傅崐萁如同鄭麗文「第五位副主席」，傅連黨團意見都沒辦法整合，還拉大了黨內的歧異，爭議色彩也沒辦法與社會對話，導致國民黨走向極統、保守、守舊且狹隘的方向。

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