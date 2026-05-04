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    首頁 > 政治

    國防特別條例藍內訌 鄭中央堅持「3800億元+N」》挺8000億版藍委 不排除明黨團大會發動表決

    2026/05/04 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    上週朝野協商國防特別條例草案三度破局，立法院長韓國瑜六日將再召集朝野黨團第四次協商。國民黨黨務高層昨表示，黨主席鄭麗文近來多次透過專訪、中常會等場合，堅持黨版「三八〇〇億元+N」的立場，黨內預料她今日上午廣播專訪仍會維持相同基調；有支持八〇〇〇億元版本的藍委不滿黨中央為貫徹鄭麗文意志，壓縮黨團自主的空間，不排除在五日的黨團大會上發動表決投票。

    國民黨內對軍購案金額意見分歧，立法院國民黨團四月廿九日召開黨團大會討論軍購案，支持八〇〇〇億與支持黨版三八〇〇億＋N的立委各自表述；前中廣董事長趙少康上週指稱，國民黨團會議發言支持八〇〇〇億的有十九人，支持「三八〇〇億元+N」的有六人。後來黨內傳出支持「三八〇〇億元+N」的有十六人。

    據了解，出席四月廿九日黨團大會的藍委中，支持八〇〇〇億元方案的約有廿人、支持「三八〇〇億元+N」約七人，還未有定論者五人，而要選縣市長的立委多數表態「不能通過三八〇〇億＋N」。

    這幾天黨中央一直遊說藍委支持黨版，強調要有發價書才能編列預算，有藍委被「黨版才有正當性」、以及「團結一致對抗民進黨的浮編」等理由說服，因此若最後真的訴諸投票，黨版也是有勝出的可能。

    黨務高層表示，在軍購議題上，鄭麗文已經講得非常清楚，只要有美方的發價書，包括第二批軍售，國民黨是會接受的，大家不要去糾結三八〇〇億元或八〇〇〇億元等數字，由於「川習會」即將登場，他研判第二批軍售是會在「川習會」以後，才會有比較明朗的方向。

    黨務高層指出，沒有正式的發價書來，民意是不能接受的，國民黨是照著民意的方向在走，民意認為不能有所謂的「無菜單料理」，台灣絕對沒有有錢到吃得起軍購的無菜單料理，要視台灣的需求，花冤枉錢當凱子，民意不能接受。

    軍購預算攻防延長

    恐為選情帶來變數

    支持八〇〇〇億元的藍委則認為，美方一定會有第二波發價書來，時間點可能是暑假以後，當時已經在積極備戰地方選舉，屆時若再為軍購預算攻防延長戰場，綠營又有見縫插針的機會，將為許多膠著的選區帶來更多變數。

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