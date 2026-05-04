涉替中共監控台灣中配 徐春鶯所屬中配聯盟 將被解散

中配徐春鶯所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」涉非法監控中配，內政部近日將依法解散。（資料照）

中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取對岸資金介入台灣選舉，已被起訴、羈押禁見。據透露，徐春鶯將被行政機關註銷定居資格，喪失台灣身分，其所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」涉非法監控中配，內政部近日將依法解散。

內政部則回應，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理監事任期已逾期未依法改選，發函後也未依限改善，已違反人民團體法規定，後續將依法予以處分。

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徐春鶯一九九三年嫁來台灣，二〇〇〇年取得我國身分證，二〇一六年以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸，長期身兼「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」負責人和秘書長。

曾任民眾黨新住民協會主委的徐春鶯，二〇二三年傳出列入該黨不分區立委名單，後因紅色背景和言行引發爭議，民眾黨改提名中配李貞秀。

根據起訴書，徐春鶯受中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、中共民革上海市委員會下設「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲指示，在台灣藉服務中配家庭，長期向中共彙報國內政情、選情，以及中配群體的日常言論與活動。

徐收中資介選 涉犯反滲透法 定居資格將遭撤銷 喪失台灣身分

知情官員昨透露，徐春鶯涉在台滲透，依兩岸人民關係條例及「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，可取消定居許可。移民署將註銷徐女定居資格，不受司法進度影響，她將喪失台灣人民身分。

官員指出，至於徐春鶯所屬的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟，替中共監控在台中配，明顯違反「人民團體法」規定，內政部日內將依法解散。

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