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    首頁 > 政治

    台史簽署聯合公報深化合作 賴：任何國家都無權阻擋台灣

    2026/05/04 05:30 記者陳昀、黃靖媗／台北報導
    總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，當地時間二日與史王簽署聯合公報。（總統府提供）

    總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，當地時間二日與史王簽署聯合公報。（總統府提供）

    總統賴清德突破中國封鎖抵達史瓦帝尼國是訪問，當地時間二日與史王簽署聯合公報，並共同見證兩國外長簽署「關務互助協定」。總統強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際，感謝史王率領史國長期以來與台灣同行。

    台史兩國元首簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值，並在追求和平、穩定及永續繁榮之共同願景下，持續深化雙邊關係。

    雙方簽署關務互助協定 簡化貿易通關

    賴總統指出，「關務互助協定」將簡化貿易流程，協助兩個企業更順暢地開展業務，進一步促進兩國發展。

    賴清德表示，衷心感謝恩史瓦帝三世國王盛情邀請且全力幫忙，他很榮幸能率團到史瓦帝尼王國進行國是訪問，雖然距離正式慶典晚了幾天，但誠意不減。

    賴清德重申，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，二千三百萬台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應該阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健地走向國際。他也感謝恩史瓦帝三世國王率領史瓦帝尼王國長期以來與台灣同行。

    賴清德強調，中華民國台灣與史瓦帝尼是真正的一家人，他再次感謝史王多次在國際場合為台灣仗義執言，也期盼台史在國際上持續相互扶持，並誠摯邀請國王再次訪問台灣，讓兩國邦誼不斷深化，歷久彌新。

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