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    首頁 > 政治

    新莊保元宮醮慶 蘇巧慧、李四川同場未同台

    2026/05/03 05:30 記者黃子暘、翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（左二）參加新莊保元宮二百五十週年首醮醮慶「保元大囍開鑼」活動。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（左二）參加新莊保元宮二百五十週年首醮醮慶「保元大囍開鑼」活動。（記者翁聿煌攝）

    傳蘇可能擔任北台灣「大母雞」拉抬選情 李︰全力以赴接棒侯友宜市長

    把握勞動節連假，新北市長藍綠參選人勤跑活動。外傳民進黨新北市長參選人蘇巧慧可能擔任北台灣「大母雞」拉抬整體選情，蘇巧慧表示，民進黨新北隊非常團結，是最有創意、活力的團隊，能帶給新北最快進步、最豐富未來的團隊。國民黨市長參選人李四川則強調，他會全力以赴接棒侯友宜市長，為新北繼續拚市政。

    蘇︰新觀念解決老問題

    蘇巧慧指出，連假期間，她馬不停蹄在新北走透透，先後出席新莊保元宮建宮醮慶、蘆洲母親節活動，很感謝市議員參選人也團結聯合出擊。

    蘇巧慧指出，她過去十年完全在新北茁壯成長、與大家一起努力解決新北累積廿、卅年的老問題，民進黨新北隊是用創新觀念、技術來解決，這是他們未來的方向。

    李四川昨和副市長劉和然出席新莊保元宮建宮醮慶，並前往土城三元宮參與天上聖母誕辰迎媽祖遶境。

    劉和然說，李四川對新北廿九區建設與地方需求瞭若指掌，他強調能力與行政經驗缺一不可，準備選舉幾年不重要，最重要是要有能力解決問題。

    李︰不分顏色拚建設

    李四川表示，侯市長團隊做得很好，接棒壓力很大，但他會全力以赴，與所有基層里長、議員一起打拚，不分顏色拚建設。

    蘇巧慧競選團隊日前公布競選架構，包括立委吳秉叡、張宏陸、林楚茵、前立委羅致政都入列，國民黨人士批評是前行政院長蘇貞昌垂簾聽政、家天下。蘇巧慧回應，選舉期間，希望焦點與討論議題盡量以政見為主，回歸到誰的政見能帶給新北較多進步；李四川表示不予置評。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）出席新莊保元宮醮慶，她說，民進黨新北隊是用創新觀念、技術來解決老問題。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）出席新莊保元宮醮慶，她說，民進黨新北隊是用創新觀念、技術來解決老問題。（蘇巧慧辦公室提供）

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