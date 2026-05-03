台美共同研發採購640億全列機密 專家：設共同基金 買特殊裝備

軍購案在野版本皆排除的「台美共同研發及採購合作裝備、系統」案類，軍事專家梅復興分析，這可能與美國國會二〇二五年度國防授權法所通過的「台灣安全合作倡議（TSCI）」有關，旨在設立台美「共同基金」採購特殊武器裝備，是我方爭取數年，藉此籌獲難以獲得重要戰力的管道。（圖取自卓榮泰臉書）

政府擬提出八年期一．二五兆元國防特別預算，但其特別條例草案持續在立法院卡關，國民黨內部出現三千八百億及八千億版本路線之爭，但實際上皆是削減國軍經長期完整規劃的方案。如在野版本皆排除的「台美共同研發及採購合作裝備、系統」案類，軍事專家梅復興分析，這可能與美國國會二〇二五年度國防授權法所通過的「台灣安全合作倡議（TSCI）」有關，旨在設立台美「共同基金」採購特殊武器裝備，是我方爭取數年，藉此籌獲難以獲得重要戰力的管道。

梅復興：對提升台灣防衛力極具價值

國民黨版特別條例草案上演內鬥戲碼，但無論是黨主席鄭麗文、立院黨團總召傅崐萁的三千八百億版本，或者多數黨籍立委支持的八千至九千億版本，實際上都意圖將特別預算限縮在「對美軍購」，而刪去國防部不斷重申同樣重要的商購、委製管道。

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國防部日前所提出的公開版專案報告中，雖完整列出七大類案項，但仍有多項採塗黑處理、尚未解密的內容。如金額達六四〇億元的「台美共同研發及採購合作裝備、系統」一類，目前亦全數塗黑處理，可能與中科院與外商技術合作，在台直接生產各式裝備、系統的案項，亦即「委製」管道有關。

依據去年中科院在台北國際航太國防展所公佈資訊，這些直接與外國廠商技術合作生產的項目，包括「勁蜂四型」攻擊型無人機、低成本自主飛彈（遊蕩彈藥）、三百加侖拌藥機、飛彈防禦系統、具AI輔助性能的C5ISR系統、雷達反制與戰車升級、水下自主無人載具等。

對此，梅復興研判，所謂台美合作，很可能與美國國會二〇二五年度國防授權法案所通過的「台灣安全合作倡議」計畫有關，旨在台灣與美國設立一個類似「共同基金」的經費池，雙方均投注資金，用以幫助採購特殊武器裝備等，以迅速因應台灣的緊急需要。

梅認為，這是我方爭取了數年，得以藉此取得難以獲得重要戰力的管道，對提升我防衛能力極具價值。假如特別預算的「美台合作」部份卻如前所述，那政府就勢必需要再跟在野黨進一步溝通說明其必要與無可替代的價值。

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