綠：「文昌二將」藍營南部票房毒藥

民進黨高雄市議員林智鴻指出，鄭麗文、黃國昌「文昌二將」所主導的擋軍購路線，已在南部成為藍營最大的票房毒藥。（資料照）

藍白卡住軍購案，綠營高雄市議員評估鄭麗文、黃國昌「文昌二將」所主導的擋軍購路線，已在南部成為藍營最大的票房毒藥；藍營議員則認為選民較關心的是民生問題，影響不大。

林智鴻：藍白卡軍購 中間選民也不滿

民進黨高雄市議員林智鴻指出，高雄具備海空雙港要塞地位，又是三軍官校所在，除了極少數深藍族群外，「擋軍購」引發怒火已從綠營支持者，蔓延至涵括經濟選民與基層官兵在內的中間偏藍選票；他側面觀察，藍營選將在地方拜會面對質疑時，往往只能面帶苦笑，或乾脆說「台北（指黨中央和立委）弄的跟我沒關係啦！」顯示高雄主流民意對國家安全很在乎。

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林智鴻表示，藍白「大人們」執意往極端靠攏，參選人在公開場合無力辯護，只能往極端深藍同溫層靠攏，鄭麗文、黃國昌「文昌二將」所主導的擋軍購路線，已在南部成為藍營最大的票房毒藥。

民進黨議員黃文益說，這不僅凸顯國民黨內部決策已由黨意凌駕民意，更令人憂心其在國家安全議題的立場已嚴重偏離台灣社會共識，當政黨立場與民意背離，最終必將反映在選票上；尤其，國民黨各級參選人包含市長參選人柯志恩在內，在年底大選須面對遵從黨意還是民意的選擇。

邱于軒：不審總預算 對選情有影響

國民黨議員邱于軒認為，她的選區是傳統選社區，選民對總預算這類的民生法案較關心，不審總預算對選情真的有影響；選民普遍認為軍購案遲早會通過，只是金額多寡，因此對選情沒多大影響。她反而認為「季麟連的說法比軍購案更傷，給外界國民黨內鬥的感覺」。

國民黨議員許采蓁表示，軍購案確實會被綠營操作成「國安態度」問題，但市民最後還是會看市政做得好不好，像交通、空污、產業、治安跟生活壓力，這些才是每天真正感受到的問題，真正關鍵還是候選人能不能拿出具體政見。

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