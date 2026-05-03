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    首頁 > 政治

    綠看藍軍購之亂：鄭麗文派血滴子 貫徹中共意志

    2026/05/03 05:30 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆直指，台灣社會對增強防衛能力有高度共識，國民黨主席鄭麗文卻派出「血滴子」，以黨紀處分操控國會、封殺軍購，貫徹中共的意志。（資料照）

    兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆直指，台灣社會對增強防衛能力有高度共識，國民黨主席鄭麗文卻派出「血滴子」，以黨紀處分操控國會、封殺軍購，貫徹中共的意志。（資料照）

    國民黨為軍購案爆發內訌，繼國民黨副主席季麟連揚言開除立法院長韓國瑜後，國民黨考紀會主委兼大陸部主任張雅屏昨也強調，「決策紀律比立場更重要」。對此，兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆直指，台灣社會對增強防衛能力有高度共識，國民黨主席鄭麗文卻派出「血滴子」，以黨紀處分操控國會、封殺軍購，貫徹中共的意志。

    賴瑞隆：鄭祭黨紀壓國會 逆民意

    賴瑞隆受訪表示，全民對於增加軍購預算、強化台灣防衛能力具有高度共識，且支持強化與美國、日本等友邦關係，以及國內自主研發的國防產業能力。這是台灣的最佳方案，許多有意參選的國民黨籍民代都很清楚，應該支持國防預算。

    不過，賴質疑，國民黨在鄭麗文的帶領下走向親共路線，背後的「藏鏡人」就是中共，而國民黨考紀會就是鄭及中共的劊子手、血滴子，貫徹黨中央與中共的意志，以黨紀處分來操控國會、壓制民意。

    賴瑞隆提醒，若國民黨中央針對不分區立委祭出黨紀，將導致立委失去資格，甚至影響未來的參選權，藉此強壓這些人。一旦考紀會成功主導軍購案方向，將等同於中共操控國會的大勝利、台灣民主的大倒退。

    「你們還能夠沉默下去嗎？要完全照黨意來執行嗎？」賴瑞隆並呼籲，所有國民黨縣市長參選人與區域立委，包括參選高雄市長的立委柯志恩，都應該清楚表明忠於台灣的態度，這是台灣人民的基本底線，否則終將被民意淘汰。

    黃帝穎：鄭「窮得只剩舔共與黨紀」

    律師黃帝穎也指出，鄭麗文拿出「黨紀」機構考紀會，來反擊趙少康質疑軍購特別條例草案並無黨版，擺明企圖「殺雞儆猴」威脅黨籍立委在軍購上必須低頭。尤其，季麟連在中常會建議開除韓國瑜黨籍，但未被黨中央認定失言，更未辭職或遭受任何處置，顯然獲得鄭麗文默許。

    黃帝穎說，韓國瑜、趙少康及多數國民黨立委，無法苟同讓中共滿意、但美國警示的鄭麗文版「擋軍購條例」，竟遭考紀會黨紀威脅，鄭麗文的可悲在「窮得只剩下舔共與黨紀」。

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