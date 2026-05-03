鄭中央頻頻攻擊 趙少康：為何這麼有敵意

前中廣董事長趙少康質疑軍購並無所謂黨版，連日遭國民黨中央攻擊。趙回應表示，他完全沒有要跟國民黨中央打對台。圖為今年一月國民黨主席鄭麗文出席趙少康自傳回憶錄發表會。（資料照）

前中廣董事長趙少康質疑軍購特別條例草案並無所謂「黨版」，國民黨上週五才以千字文反駁，考紀會主委張雅屏昨又暗指黨團已在三月五日決議，卻被「個別人」公開否定。對此，趙少康接受本報訪問時回應，他完全沒有要跟國民黨中央打對台，出發點是為想出一個不會讓別人戴紅帽子、又能守住國民黨底線的方案，不知道國民黨中央為什麼這麼有敵意？

稱無意與黨中央打對台

趙少康指出，國民黨團三月五日的「三八〇〇億元＋N」版本是用來「付委」（交付委員會審查）的，付委後還需要經過政黨協商，「在院會表決前，都是可以改變的」，如果是鐵板一塊，如何跟民眾黨協商？就像國會改革法案，黨團決議後也修正過。否則三月五日開過黨團會議，國民黨團總召傅崐萁為什麼在四月廿九日中午又召開黨團大會討論？而且還說因為沒有結論，所以五月五日要再開一次。

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籲黨中央勿強壓立院黨團

趙少康表示，國民黨是民主政黨，而且是在野黨，立院黨團最大，每個區域立委大都是超過十萬票選出來的，不分區立委也是靠著區域立委選票產生的，甚至從黨主席到黨中央黨工的薪資、特別費都是靠總統、副總統及立委的得票數獲得補助的，黨中央怎麼可以強壓立院黨團？

趙少康強調，他完全是一番好意，提出的通過匡列八一〇〇億元但只能動支有美國發價書的一一一億美元，其餘金額凍結，等到新發價書報來經過審查才能動支，而且把國內採購的項目明定編列在年度預算。這樣既符合台中市長盧秀燕、前國民黨主席朱立倫的意見，也守住國民黨主席鄭麗文一一一億美元的底線，還能讓美國滿意，民進黨也可以接受，民主政治就是提出一個大家都不是最滿意，但又都可以接受的方案。

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