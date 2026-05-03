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    首頁 > 政治

    藍營內鬥愈演愈烈 考紀會嗆趙少康：黨內決策不容推翻

    2026/05/03 05:30 記者劉宛琳、羅國嘉／台北報導
    前中廣董事長趙少康質疑軍購特別條例草案並無所謂黨版，國民黨上週五深夜才以千字文反駁，國民黨大陸部主任兼考紀會主委張雅屏昨又在臉書暗指，黨團已在三月五日決議，卻被「個別人」公開否定，究竟是誰在否定黨團的決策？（資料照）

    前中廣董事長趙少康質疑軍購特別條例草案並無所謂黨版，國民黨上週五深夜才以千字文反駁，國民黨大陸部主任兼考紀會主委張雅屏昨又在臉書暗指，黨團已在三月五日決議，卻被「個別人」公開否定，究竟是誰在否定黨團的決策？（資料照）

    張雅屏：誰把國防變政治表演

    前中廣董事長趙少康質疑軍購特別條例草案並無所謂黨版，國民黨上週五深夜才以千字文反駁，國民黨大陸部主任兼考紀會主委張雅屏昨又在臉書暗指，黨團已在三月五日決議，卻被「個別人」公開否定，究竟是誰在否定黨團的決策？又是誰把國防變成政治表演？

    五日黨團大會 再議軍購版本

    不過，國民黨團四月廿九日召開黨團大會討論時，支持八〇〇〇億與支持黨版三八〇〇億元＋N的立委各自表述、意見紛歧，要選縣市長的立委多數表態「不能通過三八〇〇億元＋N」。最後有立委提議「記名投票」，但黨團幹部隨即宣佈散會。

    立法院長韓國瑜五月六日將四度召集朝野協商，國民黨團五日將再召開黨團大會，試圖凝聚共識。

    張雅屏表示，有綠委見縫插針問，如果是蔣中正、蔣經國面對今天的兩岸與國際局勢會怎麼選？他認為，他們一定支持軍購，因為國防不能鬆，但他們不可能接受「沒有要價書的軍購」。預算必須可控，決策責任必須清楚，軍購不能變成空白授權；換句話說，嚴審，不是阻擋，而是基本原則。

    張搬「兩蔣」 批軍購議題「失序」

    張雅屏表示，兩蔣最不能接受的，其實是現在這種狀況，今天真正的問題不在條文，而在「失序」：黨團已決議，卻被「個別人」公開否定；對外訊號混亂，讓外界看不懂台灣立場；國防議題被政治操作，失去戰略高度。這三件事，正是兩蔣時代最嚴格避免的。

    張雅屏說，結論就是，如果兩蔣在，他們一定會嚴審特別條例，絕不會通過沒有要價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻。

    張雅屏強調，「三八〇〇億元＋N」本質上正是分階段、可審查、有條件、可負責的決策模式。他反問，當黨團三月五日已經做出決議時，究竟是誰，在否定黨團的決策？又是誰，把國防變成政治表演？若兩蔣在世，也沒可能有民進黨一點二五兆這種被質疑為預備貪污性軍購案。

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