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    首頁 > 政治

    美戰爭部長：印太戰略 以實力嚇阻中國

    2026/05/03 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國國防部長赫格塞斯明確表示，美國將「以實力而非對抗」來嚇阻中國。（法新社檔案照）

    美國國防部長赫格塞斯明確表示，美國將「以實力而非對抗」來嚇阻中國。（法新社檔案照）

    在國會強調 要確保北京看到美國軍事實力

    美國戰爭部長赫格塞斯四月廿九、卅日在眾參兩院的國會聽證會上，為戰爭部二〇二七會計年度高達一．五兆美元的預算辯護，並系統性地闡述了美國在印太地區的戰略方針。他明確表示，美國將「以實力而非對抗」來嚇阻中國，並強調此戰略的核心目標是維護區域和平與穩定，「確保北京看到美國無庸置疑的軍事實力」，而非尋求與北京發生衝突。

    赫格塞斯在書面證詞中列出國防部四大優先事項，其中「透過實力在印太地區嚇阻中國」僅次於「保衛美國本土」，凸顯印太地區在美國全球戰略中的核心地位。他指出，美國尋求與中國建立「穩定和平、公平貿易和相互尊重」的關係，並致力於加強兩軍溝通，以緩和潛在的緊張局勢。他將這種策略稱為「靈活的現實主義」，目標是建立一種權力平衡，而非支配或羞辱中國。

    在台灣問題上，赫格塞斯再次重申美國的立場。他明確表示，美國「無意改變台海現狀」，並否認試圖「扼殺」中國的發展。然而，他也強調，美國必須對中國迅速且全面的軍事現代化保持「清醒的認識」。為此，美國將採取「拒止威懾」策略，確保美軍有能力在第一島鏈及整個印太地區持續投射軍事力量，使任何侵略行為的代價高昂到無法承受，從而維護和平。

    此外，赫格塞斯也強調與盟友「責任分擔」的重要性。他呼籲日本、韓國、澳洲等印太盟友應承擔更多防衛責任，並提高國防預算，以共同應對區域挑戰。他認為，一個強大的聯盟體系是有效嚇阻的關鍵，能讓任何單方面的軍事行動變得更加困難。

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