賴出訪史國》綠委：證明中國無法定義台灣現狀

突破封鎖，賴清德總統昨抵達史國展開國是訪問（取自臉書）

總統賴清德昨前往史瓦帝尼展開國是訪問，並與史國國王進行雙邊會談。對此，立法院「台灣與非洲國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉強調，賴總統突破封鎖，對於台灣在非洲邦交有重要意涵，這證明中國無法定義台灣的現狀，國民黨也不可能與中國國家主席習近平合作來換取台灣的國際空間。

國民黨立委徐巧芯則說，支持中華民國總統出訪友邦，過去時任總統的陳水扁、馬英九、蔡英文也都訪問過史瓦帝尼，中華民國維持邦交國的關係對我們而言確實是重要的事，但希望以中華民國總統的立場維繫我國邦交，而不是總想著藉機偷渡台獨立場。

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藍委盼以中華民國總統立場維繫我邦交

國民黨則表示，祝福賴清德總統到中華民國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼進行訪問一切順利、鞏固邦誼。賴總統的國安和外交團隊，在歷經之前以總統專機出訪史瓦帝尼，因為嚴重誤判國際形勢，導致總統出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討，不容重蹈覆轍，傷害中華民國的國格與尊嚴。

邱志偉指出，「最灰頭土臉的當然是中國！」中國不惜用重金與債務威脅非洲國家，用不成比例的方式來封殺台灣，賴總統成功出訪，證明這種金錢封鎖絕對無法定義台灣的國際空間。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，當台灣努力把路走出去，有人是在鋪路，也有人在旁邊一直說「不要走太遠」、「低調一點比較安全」，這就是藍白對台灣的唱衰。我們不需要對抗誰，但也不該為了避免壓力，就放棄應該有的位置。

民進黨發言人吳崢亦強調，台灣有權走向世界，實踐國際成員的基本權利。感謝所有協助與展現支持台灣的國際盟友，也向辛勞的第一線外交與國安人員致敬。

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