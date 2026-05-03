賴出訪史國》同一個地方站起來 學者：給中共一記迎頭痛擊

賴總統突破封鎖抵達史瓦帝尼

總統賴清德突破中國外交打壓及封鎖，宣布抵達我非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。成功大學政治系教授王宏仁說，此行展現外交及國安團隊極高的執行力，以及賴總統強烈的意志力，還有台灣「在同一個地方站起來」的精神，給中共一記迎頭痛擊。他呼籲，總統代表整個台灣，不分朝野全民都應該給予這次突破支持和掌聲。

外交部長林佳龍繼日前銜命擔任總統特使訪問史瓦帝尼歸國後，昨再次陪同賴總統到訪。他在社群上說，在完成總統所交付的任務後，未及一週再次來到友邦，這段時間，外交和國安團隊及所有相關夥伴並未停下腳步，審慎推進各項安排。

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林佳龍強調，這段經歷也讓他更加確信，台史長久的邦誼，如家人般的情誼、盟友般的穩固，也在歷經考驗後，將更險珍貴，也更加堅定。

根據新華社報導，中國外交部發言人昨批評賴清德此行是，「偷偷鑽進外國飛機溜出台灣，上演偷渡式外竄鬧劇」，淪為國際笑柄。

賴總統展現強烈意志力

王宏仁昨對此受訪指出，總統府宣布賴總統原訂四月廿二日出訪受阻時，整個台灣社會都感到驚訝，當時看似中共打壓成功，我與史國互派特使，以為事情就此結束。但「賴總統展現了比過去歷任總統還高、還強烈的意志力」，王宏仁研判，賴與國安團隊顯然經過討論協調，認為不能讓事情就此順從中共的意志，這展現台灣「在同一個地方受到阻撓，就從同一個地方站起來」的精神，即便遭受打壓，也會想方設法突破封鎖，給了中共一個「迎頭痛擊」。

王宏仁說，中共雖然想盡辦法，不管是花大錢還是用威脅的方式打壓台灣，但事實證明那樣的效果都只是暫時的。賴清德此行做了一個很好的示範，證明台灣不會屈服於對岸壓力，也不僅止於口頭譴責，而是找到突破方法並落實。

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