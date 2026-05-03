保密到家 賴搭乘史王專機直飛抵達

賴清德總統展現外交突破，昨日成功抵達史國進行國是訪問。（取自總統府）

記者蘇永耀／特稿

先前因遭到中國打壓而暫緩訪問史瓦帝尼的賴清德總統，昨日展現外交突破，成功抵達史國進行國是訪問。據了解，總統這次是搭乘四月三十日才飛抵台北的史瓦帝尼國王專機，然後再直飛前往史國。國安團隊高度保密，隨行人員也最大精簡，避免提前走漏。總統並在順利抵達後，才於臉書正式發布訊息。

國安團隊高度保密 隨行人員也最大精簡 避免提前走漏

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中國先前脅迫塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這三國，無預警取消我專機航經其飛航情報區的許可，導致總統的專機直飛受阻，府方當時決定「暫緩」行程並改指派特使外交部長林佳龍前往史國。而這「暫緩」，即預留未來突圍的各項規劃可能空間。

據了解，林佳龍當時也針對賴總統突破封鎖的可能性，與史國政府直接磋商，獲致史王恩史瓦帝三世的應允，決定派出史國副總理札杜莉擔任特使，先搭乘國王專機來台，並以強化兩國關係作為來訪目的。而其中最重要的任務，即是邀請賴總統搭乘國王專機正式訪問史瓦帝尼。

札杜莉副總理當時向賴總統當面傳達史王的訊息表示，恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心。她並強調，史瓦帝尼始終將台灣視為家人，「不論白天或黑夜」，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪並探望家人。

而在賴總統到訪後，史國政府官方臉書隨即以 Welcome home 歡迎賴總統一行。中國的打壓反而更加凸顯台史兩國合作無間的默契。

史王專機 前身是華航班機

這架史王專機，前身是華航班機。於二〇一八年飛抵史國開始服役。史王來台訪問，亦是搭乘本機。

為了突破中國封鎖，隨行人員均最大精簡，主要訪團成員為總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺以及國安會副秘書長趙怡翔等。

北京恐加大施壓 返程還有艱難挑戰

賴總統昨日順利抵達後，宣告中國政府的施壓伎倆宣告失敗。不過，面對北京恐會施加更大的封鎖力道，總統一行還有返程的規劃，包括在史國停留天數以及回台的飛航路徑等，選擇直飛還是轉機等，目前仍是最高國安機密，預示接下來還有艱難的外交挑戰要克服。

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