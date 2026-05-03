突破封鎖出訪 賴總統抵達史瓦帝尼

賴清德總統昨抵達史國展開國是訪問。（總統府提供）

台灣突破中國外交封鎖！總統府宣布，在史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世誠摯邀請下，賴清德總統昨抵達史國展開國是訪問，賴清德透過臉書說，原訂四月廿二日的出訪，因為「非預期的外力」而暫緩。在外交與國安團隊縝密安排順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。

非預期的外力 行程晚了幾天

經過十四小時的飛行，賴總統一行在台北時間昨日下午三點（當地時間上午九點）抵達史瓦帝尼。在機場受到史國總理戴羅素及外交部長戴柏莉親迎，並陪同總統行經儀隊禮兵。史瓦帝尼政府也於官方臉書表達歡迎總統一行來訪。

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今年是台灣與史瓦帝尼建交五十八週年，賴總統原定率團出訪史國，並出席四月廿二日至廿四日史王恩史瓦帝三世登基四十週年以及史王五十八歲華誕慶典活動。但在中國干預下，在總統專機飛往史國所途經塞席爾、模里西斯、馬達加斯加的飛航情報區，飛航同意遭到臨時取消。直飛受阻，總統府當時宣布「暫緩」行程。

面對中國打壓，外界認為賴清德短期內恐難以訪問。賴總統昨晚於臉書貼文說，他已抵達我們在非洲的邦交國史瓦帝尼進行訪問。消息一出，也說明成功突破中國外交封鎖。

不尋求對抗 不放棄走向世界

賴清德並說，史國不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，他代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世國王及史國政府致謝。他並說，面對打壓不公，我們堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的我們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

總統府隨後說，基於訪程安全與協力的各理念相近友方默契，涉及安全規劃等細節，另於訪問結束後適時說明。對於史王以及政府團隊在這次安排上的全力協助，我國政府及人民也表達誠摯的感謝。

總統府強調，台灣與史瓦帝尼是風雨同行的堅定盟友，訪團將以「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」三大核心目標，在互惠共榮的路上與史國並肩前行。賴總統也與史王進行雙邊會談，並共同見證兩國關務互助協定簽署儀式及簽署聯合公報。

賴總統抵達史瓦帝尼訪問，史國的台灣同胞在機場熱烈歡迎。（總統府提供）

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